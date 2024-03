Lingard torna a correre: arriva il debutto con il Seoul in K League

Jesse Lingard torna a lavoro! Il nazional inglese dopo esseri legato al Seoul Fc lo scorso 8 febbraio, ha finalmente trovato il tanto atteso debutto e neanche la sconfitta per 2-0 in casa del Gwangju potrà togliere questa piccola gioia al classe ‘92.

Una manciata di minuti nel finale entrando in campo nella trasferta sul prato del Gwangju Football Stadium. Sul tabellino del direttore di gara ci finiscono Lee Hui-Gyun e G. H. De Souza de Oliveira, ma per tanti, la notizia più importante è il ritorno in campo di uno che soltanto pochi anni fa era considerato uno dei talenti più puri della nazionale dei tre leoni. L’addio ai red devils, la lunga depressione i problemi con l’alcol è il audì addio al calcio. Lingard dopo il suo periodo più buio si è aperto, ha raccontato tutto e ha ripreso in mano la sua vita.