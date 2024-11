Silvan Wallner ha deciso di lasciare il calcio a soli 22 anni per motivi religiosi: la fede non è conciliabile con l'attività agonistica.

Luca Paesano 11 novembre 2024 (modifica il 11 novembre 2024 | 15:49)

Ha deciso di ritirarsi a soli 22 anni Silvan Wallner, difensore centrale svizzero attualmente sotto contratto con il Blau-Weiß Linz. Dopo un interessante percorso giovanile con la maglia dello Zurigo, il classe 2002 aveva raggiunto da qualche anno la prima squadra, con cui ha collezionato 51 presenze tra campionato, coppa nazionale e Conference League. Appena 2 mesi fa aveva scelto di trasferirsi in Austria, al Blau-Weiß Linz, e ora il sorprendente annuncio del ritiro per ragioni... di fede.

Linz, Wallner si ritira: "Voglio seguire Gesù" — Il giovane calciatore ha deciso di mettere fine alla sua carriera da calciatore per motivi religiosi. Come riporta il portale austriaco Blick, Wallner è infatti un membro della Chiesa Libera Avventista del Settimo Giorno, secondo cui il sabato è il giorno di riposo ed è vietato lavorare. L'attività professionale, dunque, con i tanti impegni richiesti proprio durante il sabato, non è conciliabile con i pilastri della sua religione.

Nonostante un importante percorso anche con la nazionale giovanile svizzera ed una carriera avanti, Wallner ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo per dare precedenza alla fede. Nelle ultime due giornate di campionato, infatti, il difensore era stato escluso dall'elenco dei convocati per ragioni non note. Solamente prima della gara contro il Salisburgo, il tecnico del Linz aveva rivelato che era stato lo stesso Wallner a chiedere di non allenarsi per motivi personali.

Lo stesso calciatore, ieri, ha spiegato i motivi della sua drastica scelta: "Sono un cristiano credente e leggo la Bibbia. Prendo le mie decisioni sulla mia vita in base ad essa. Voglio seguire Gesù Cristo e il giorno di riposo biblico è diventato importante per me. Questo significa che d'ora in poi non voglio più giocare a calcio il sabato per lucro. Questa è la mia convinzione personale, alla quale sono giunto in questi giorni".