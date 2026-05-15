Paulo Fonseca ha messo fine alle voci sul suo futuro, confermando la volontà di proseguire la sua esperienza sulla panchina del Lione anche nella prossima stagione. Nel corso di una conferenza stampa dai toni positivi, il tecnico portoghese ha ribadito la fiducia nel progetto del club francese, nonostante il contesto economico recente abbia generato qualche incertezza attorno all’ambiente. L’allenatore si è detto soddisfatto del percorso intrapreso finora, sottolineando il buon rapporto con squadra e società e la crescita progressiva del gruppo. La dirigenza, dal canto suo, continua a lavorare per stabilizzare la situazione finanziaria e rafforzare la struttura tecnica, con l’obiettivo di garantire continuità e ambizione al progetto sportivo.

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Le dichiarazioni di Fonseca

"Sarò qui l’anno prossimo. La città, il club, l’atmosfera, la gente... sono molto felice di essere qui e di come sta procedendo il mio lavoro. Credo molto nel progetto e nel futuro del club; sono motivato"

VIGO, SPAGNA - 12 MARZO: Paulo Fonseca, allenatore dell'Olympique Lione, osserva la partita prima dell'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Real Club Celta e Olympique Lyonnais allo stadio Balaidos il 12 marzo 2026 a Vigo, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

LE VALUTAZIONI CON IL DS - "Insieme a Mathieu abbiamo valutato tutti gli scenari. Se dovessimo qualificarci direttamente per la Champions League, potremmo magari permetterci l'acquisto di due o tre giocatori di grande qualità".

La partita contro il Lens

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In vista del decisivo match di domenica contro il, ilsi presenta all’appuntamento con diverse assenze pesanti da gestire. Non saranno infatti disponibili, alle prese con un problema di pubalgia, e, reduce da un intervento chirurgico che lo terrà ancora ai box. La formazione di, attualmente quarta in, è chiamata a inseguire un ultimo, difficile obiettivo: il terzo posto.Per riuscirci, oltre a ottenere un risultato positivo, dovrà sperare in un passo falso del, impegnato contro, così da poter agganciare in extremis una posizione che varrebbe l’accesso diretto alla prossima

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