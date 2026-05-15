Fonseca conferma la sua permanenza al Lione, deciso a proseguire il percorso alla guida del club e a inseguire gli obiettivi ambiziosi della società francese.
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Paulo Fonseca ha messo fine alle voci sul suo futuro, confermando la volontà di proseguire la sua esperienza sulla panchina del Lione anche nella prossima stagione. Nel corso di una conferenza stampa dai toni positivi, il tecnico portoghese ha ribadito la fiducia nel progetto del club francese, nonostante il contesto economico recente abbia generato qualche incertezza attorno all’ambiente. L’allenatore si è detto soddisfatto del percorso intrapreso finora, sottolineando il buon rapporto con squadra e società e la crescita progressiva del gruppo. La dirigenza, dal canto suo, continua a lavorare per stabilizzare la situazione finanziaria e rafforzare la struttura tecnica, con l’obiettivo di garantire continuità e ambizione al progetto sportivo.
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Le dichiarazioni di FonsecaLA PERMANENZA AL LIONE - "Sarò qui l’anno prossimo. La città, il club, l’atmosfera, la gente... sono molto felice di essere qui e di come sta procedendo il mio lavoro. Credo molto nel progetto e nel futuro del club; sono motivato"
LE VALUTAZIONI CON IL DS - "Insieme a Mathieu abbiamo valutato tutti gli scenari. Se dovessimo qualificarci direttamente per la Champions League, potremmo magari permetterci l'acquisto di due o tre giocatori di grande qualità".
La partita contro il LensIn vista del decisivo match di domenica contro il Lens, il Lione si presenta all’appuntamento con diverse assenze pesanti da gestire. Non saranno infatti disponibili Tyler Morton, alle prese con un problema di pubalgia, e Tanner Tessmann, reduce da un intervento chirurgico che lo terrà ancora ai box. La formazione di Fonseca, attualmente quarta in Ligue 1, è chiamata a inseguire un ultimo, difficile obiettivo: il terzo posto.
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