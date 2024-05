Prima dell'inizio della finale di Coupe de France tra Lione e Paris Saint-Germain, si sono registrati diversi incidenti tra le due opposte fazioni all'altezza del casello di Fresnes-lès-Montauban. Nel conto anche alcuni episodi di razzismo

Sergio Pace Redattore 27 maggio 2024 (modifica il 27 maggio 2024 | 15:16)

Un sabato sera decisamente da dimenticare per il Lione. Allo Stade Pierre Mauroy la squadra di Pierre Sage non è riuscita nell'impresa di battere il Paris Saint-Germain e di alzare al cielo la Coupe de France. A Luis Enrique sono bastate le reti nel primo tempo di Ousmane Dembélé e di Fabian Ruiz. Di Jake O'Brien la rete dell'OL. Ma il pre-gara è stato caratterizzato da scontri tra i due gruppi ultras in autostrada.

Scontri prima dell'arrivo allo stadio

La sconfitta è stata sicuramente amara da digerire in casa Lione. Preoccupanti, però, sono stati gli scontri avvenuti tra due gruppi ultras di Lione e PSG all'altezza del casello di Fresnes-lès-Montauban. Si sono registrati diversi incidenti tra le due tifoserie rivali. Quella che ne è venuta fuori è stata una vera e propria guerriglia urbana.

Anche due episodi di razzismo

Non sono bastate le intemperanze a Lille. Per l'occasione i tifosi del Lione che non hanno potuto assistere alla finale al "Mauroy" si sono recati al Groupama Stadium. Lì hanno visto la partita sui maxischermi. Ma anche qui non sono mancati attimi di tensione. Una donna ha riportato ferite al gomito per i festeggiamenti dopo il gol del Lione di O'Brian che ha accorciato le distanze al 55' del secondo tempo. Ma non solo. Sono stati segnalati anche diversi episodi di razzismo al Groupama Stadium.

Il club prende le distanze

A seguito degli scontri tra gruppi ultras e degli episodi di razzismo, il Lione ha voluto diramare un comunicato tramite i propri canali ufficiali per condannare tutte queste intemperanze e prenderne le distanze: "L'Olympique Lyonnais condanna fermamente le violenze avvenute sabato sera allo stadio Groupama e offre il suo pieno sostegno alle vittime. In collaborazione con l'associazione Her Game Too France, OL è riuscita a prendere contatto con una delle giovani donne e sosterrà tutte le vittime nella loro denuncia, formandosi parte civile insieme a loro. Questo comportamento inaccettabile e scioccante non ha posto all’Olympique Lyonnais".