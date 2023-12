Lione in crisi economica: il concerto di Taylor Swift darà sollievo alle casse sociali…

Lo spettacolo della superstar americana il 2 giugno al Groupama Stadium potrebbe rivelarsi uno svantaggio sportivo non da poco per “les Gones”

Davide Capano Redattore

Domenica 2 giugno, il modernissimo Groupama Stadium di Lione dovrebbe ospitare il concerto della superstar americana Taylor Swift con una tappa del “The Eras Tour”.

Poiché l’Olympique Lione è proprietario dell’impianto da 59mila posti, lo spettacolo della Swift davanti a una folla gremita si rivelerà un ottimo affare per il club, che ha bisogno di entrate per aumentare le proprie risorse. Purtroppo, però, c'è una potenziale fregatura.

Come rivelato dal quotidiano Le Progrès, il Lione, fanalino di coda della Ligue 1, si troverebbe nei guai nel caso in cui si classificasse al 16esimo posto in campionato, aprendo la strada a uno spareggio per la retrocessione (quello che in Francia chiamano “barrage”, nda) contro la vincitrice dello spareggio per la promozione dalla Ligue 2. Alla fine della stagione, i due team in fondo alla classifica retrocedono, mentre al team classificatosi al 16esimo posto viene offerta un’àncora di salvezza di due partite contro la terza, quarta o quinta della serie inferiore meglio piazzata. Naturalmente, vista l’attuale posizione nel torneo con 7 punti in 13 match giocati, les Gones sarebbero felici di non scendere di categoria direttamente.

Tuttavia, in caso di 16esimo posto, il Lione dovrebbe giocare in casa il ritorno dello spareggio retrocessione, proprio domenica 2 giugno. In tal caso, sarebbe inimmaginabile che la società rinviasse o cancellasse completamente il concerto della Swift a causa delle inevitabili conseguenze finanziarie. Secondo Le Progrès, l’OL potrebbe chiedere l’inversione dei calendari dei playoff, a suo svantaggio sportivo, in quanto significherebbe disputare la seconda gara decisiva in trasferta, o in uno stadio diverso.

Sarebbe più facile per il Lione “scrollarsi di dosso” il problema, vincere costantemente sfide di Ligue 1 ed evitare del tutto la retrocessione per lasciare uno spazio vuoto in calendario per domenica 2 giugno.

