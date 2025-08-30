Un match ricco di tensione e talento quello tra la squadra di Fonseca e quella di De Zerbi. Gli occhi saranno puntati maggiormente su Mikautadze ed Aubameyang, ma non solo

Stefano Sorce 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 13:52)

Domenica 31 agosto 2025 andrà in scena la gara tra Olympique Lione e Olympique Marsiglia. Un derby che promette scintille, non solo per la rivalità storica tra le due città, ma anche per le stelle in campo e le strategie dei rispettivi allenatori. Entrambe le formazioni stanno attraversando momenti di trasformazione e crescita. Soprattutto De Zerbi, allenatore dei marsigliesi, sta facendo i conti con una situazione interna molto delicata, dopo la rissa clamorosa tra Rabiot e Jonathan Rowe, entrambi allontanati dalla squadra. La partita si preannuncia molto accesa ed equilibrata. Analizziamo i punti di forza delle due squadre ed i giocatori chiave del match.

Lione: tra talento e rinnovamento — Sotto la guida di Paulo Fonseca, il Lione ha intrapreso un percorso di rinnovamento, puntando su giovani promettenti e giocatori esperti. Nelle prime due gare di campionato sono stati ottenuti sei punti, grazie alle vittorie contro Lens e Metz. La notizia delle ultime ore, ovvero la cessione di Mikautadze al Villarreal, ha scosso l'ambiente. L'attaccante georgiano rappresenta una grossa perdita per la formazione francese. Vedremo nei prossimi giorni come verrà sostituito.

Analizzando i giocatori chiave del Lione, non possiamo non partire dal centrocampo, con Corentin Tolisso, schierato come trequartista nell'ultima vittoria contro il Metz. Accanto a lui, Malick Fofana, a segno contro il Metz, esterno offensivo, e Tanner Tessmann, ex Venezia, apportano dinamismo e solidità. In difesa, Clinton Mata e Moussa Niakhate stanno garantendo sicurezza, mentre Ainsley Maitland-Niles, ex Roma, si sta distinguendo come terzino destro affidabile. Occhio anche al neo acquisto Pavel Sulc, centrocampista offensivo arrivato dal Viktoria Plzen, schierato titolare contro il Metz. In patria ne parlano molto bene.

Marsiglia: tra esperienza e nuove promesse — Roberto De Zerbi siede sulla panchina del Marsiglia per il secondo anno. Il tecnico italiano ha perso Luis Henrique, Rabiot (almeno al momento), Rowe, Ismael Konè, Merlin e Rongier. In compenso sono arrivati Igor Paixao, Maupay, Medina, Weah, Angel Gomes, Egan-Riley e soprattutto Pierre-Emerick Aubameyang, autore di una doppietta nell'ultima vittoria contro il Paris FC. Mason Greenwood, giovane talento inglese che offre velocità e imprevedibilità, è la stella della squadra.

Timothy Weah, ex Juventus, apporta freschezza e tecnica sulla fascia. A centrocampo, Pierre-Emile Hojbjerg garantisce equilibrio e leadership. In difesa, Leonardo Balerdi e il nuovo acquisto CJ Egan-Riley, arrivato dal Burnley, offrono solidità e capacità di lettura del gioco. Occhio anche alla freschezza di Amine Gouiri, attaccante classe 2000, che può essere impiegato sia come centravanti, che come trequartista.

Lione-Marsiglia: allenatori a confronto — Paulo Fonseca, con la sua filosofia di gioco offensiva e il focus sul possesso palla, ha portato al Lione un gioco più fluido e propositivo. Dall'altra parte, Roberto De Zerbi, noto per il suo approccio tattico e la valorizzazione dei giovani, sta cercando di infondere al Marsiglia un gioco dinamico e collettivo.

La sfida tra Lione e Marsiglia non è solo una questione di punti in classifica, ma un banco di prova per le ambizioni di entrambe le squadre. Con giocatori di talento e allenatori di spessore, ci aspetta un derby ricco di emozioni e colpi di scena.