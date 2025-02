Le migliori quote e pronostici della super sfida di questa sera tra Olympique Lione e Paris Saint Germain.

Luca Paesano Redattore 23 febbraio 2025 (modifica il 23 febbraio 2025 | 11:01)

La domenica di Ligue 1 si chiude con il big match tra Olympique Lione e Paris Saint Germain, che si sfideranno alle ore 20:45 nel posticipo della ventitreesima giornata di campionato. La formazione di Paulo Fonseca ha mostrato segnali di ripresa nelle ultime giornate. Al Groupama Stadium, l’OL proverà lo sgambetto all’undici di Luis Enrique, già entrato ormai nel pieno della volata scudetto.

Lione-PSG, come arrivano le due squadre alla sfida — Dopo un inizio di 2025 piuttosto turbolento, il Lione sta finalmente dando segnali di crescita. L'approdo di Paulo Fonseca in panchina inizia a dare i risultati sperati e, nonostante la sconfitta all'esordio contro il Marsiglia, la squadra ha saputo reagire vincendo le due partite successive contro Reims e Montpellier. Successi convincenti che hanno restituito entusiasmo all’ambiente e permesso al Lione di avvicinarsi alla zona europea. Attualmente al sesto posto con 36 punti, la squadra di Fonseca è distante solo quattro lunghezze dal terzo posto, che garantisce l’accesso diretto alla prossima edizione della Champions League.

Il Paris Saint Germain, invece, continua il suo dominio incontrastato in Ligue 1. La formazione guidata da Luis Enrique sta disputando un campionato praticamente a parte rispetto alle altre squadre, come dimostrano i dieci punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Ancora imbattuto in Francia, il PSG ha collezionato 17 vittorie e 5 pareggi in 22 giornate, mostrando una superiorità evidente. Con 59 reti segnate e appena 20 subite, i parigini vantano sia il miglior attacco che la difesa più solida del torneo.

Lione-PSG, i precedenti tra le due squadre — La sfida tra Lione e Paris Saint Germain ha regalato quasi sempre spettacolo negli ultimi anni ed anche un dato decisamente particolare. Nelle ultime 10 stagioni, e quindi nelle ultime 19 sfide di Ligue 1 tra le due squadre, si è verificato solamente un pareggio: l’1-1 del 2022 firmato da Paquetà e Kehrer. Per il resto, il bilancio è nettamente in favore del PSG, che ha vinto 13 sfide contro le 5 del Lione. All’andata, al Parco dei Principi, la formazione di Luis Enrique si impose agevolmente con un bel 3-1.

Le probabili formazioni di Lione e Paris Saint Germain — Paulo Fonseca sta cominciando a plasmare il suo Lione e sembra aver già trovato il suo undici di fiducia. Contro il Paris Saint Germain, il tecnico portoghese dovrebbe confermare la formazione vincitrice delle ultime due sfide di campionato. In porta Perri, con Kumbedi, Niakhaté, Clinton Mata e Tagliafico in difesa. La coppia di centrocampisti sarà composta ancora una volta da Matic e Tessman, due vecchie conoscenze della Serie A. Tolisso sulla trequarti, con Cherki e Nuamah sulle fasce. In attacco, Mikautadze ancora favorito su Lacazette.

Dall’altro lato, anche Luis Enrique non dovrebbe presentare novità rispetto alle ultime uscite. In porta ci sarà Donnarumma. In difesa, spazio ad Hakimi a destra, con Nuno Mendes a sinistra e Marquinhos e Pacho nel mezzo. A centrocampo, toccherà a Joao Neves, Fabian Ruiz e Vitinha. Ancora assente invece Zaire Emery. Il tridente sarà molto fluido, considerando le caratteristiche dei tre interpreti, ma di base si dovrebbe partire con Kvara dalla sinistra, con Barcola a destra e Dembele nel mezzo.

Olympique Lione (4-2-3-1): Perri; Kumbedi, Niakhaté, Clinton Mata, Tagliafico; Tessmann, Matic; Cherki, Tolisso, Nuamah; Mikautadze. All. Paulo Fonseca.

Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembele, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

Lione-Paris Saint Germain, migliori quote e pronostico della sfida — Il Paris Saint Germain è chiaramente favorito per il big match di domenica sera, ma neanche in maniera così netta. La vittoria al Groupama Stadium della squadra di Luis Enrique si trova infatti intorno al 1.70, mentre il successo dell’Olympique Lione è quotato a 4.50. La X è l’esito in assoluto più raro negli ultimi precedenti, essendosi verificato una sola volta nelle ultime 10 stagioni. Per chi vuole puntare contro la storia, il pareggio è dato a 4.50.

Ci si aspetta una sfida scoppiettante, motivo per cui le quote del Goal e dell’Over2,5 si trovano solamente a 1.35. Ci si può spingere all’Over3,5, che è quotato a 1.85. Più difficile che esca una partita da NoGoal o Under2,5, entrambi dati a 2.90. Attenzione al possibile sgambetto del Lione, reduce da due grandi vittorie, contro un PSG che potrebbe essere forse già sazio. Ci si potrebbe coprire con una combo X2 + Under2,5, che si trova a 1.60, oppure con la combo Multigol 1-3 primo tempo + Multigol 1-4 secondo tempo a 1.65. Interessante anche la combo Multigol 1-2 casa + Multigol 1-3 ospite a 2.15.

Per quanto riguarda il mercato dei marcatori, francamente non si può non dare fiducia su un Ousmane Dembele in formato super: a quota 2.00 è una buona intuizione. Per Bradley Barcola potrebbe esserci spazio per il più classico dei gol dell’ex: la sua rete si trova a 2.25. Se dovessimo scegliere un giocatore su cui puntare per i padroni di casa, la scelta ricadrebbe su Georges Mikautadze, che moltiplica 3.00 volte la posta. Attenzione però anche a Corentin Tolisso, che va a segno da 4 partite consecutive. La sua marcatura si trova a quota 5.00.

Lione-PSG, dove vedere il big match di Ligue 1 — La sfida di campionato tra Olympique Lione e Paris Saint Germain è in programma per domenica 23 febbraio alle ore 21:00 al Groupama Stadium. La sfida non sarà trasmessa in diretta da nessuna emittente televisiva, poiché nessun editore in Italia ha acquistato i diritti per il campionato francese. Per chi è registrato ai siti di scommesse, tuttavia, alcuni di questi potrebbero mettere a disposizione la sezione del live streaming dove poter seguire il match.