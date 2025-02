Il Paris Saint Germain batte anche il Lione e vola sempre più solo in vetta alla classifica di Ligue 1. Alla Groupama Arena, la sfida si apre nella ripresa dopo un primo tempo più tosto scialbo. Passa in vantaggio il PSG con Hakimi, e poco dopo...

Luca Paesano Redattore 23 febbraio - 23:08

Il Paris Saint Germain batte anche il Lione e vola sempre più solo in vetta alla classifica di Ligue 1. Alla Groupama Arena, la sfida si apre nella ripresa dopo un primo tempo più tosto scialbo. Passa in vantaggio il PSG con Hakimi, e poco dopo trova il raddoppio con Dembélé. L'OL prova a rientrare in partica con Cherki, ma la risposta dei parigini è immediata, ancora una volta, con Hakimi. Inutile il gol di Tolisso nel finale. La formazione di Luis Enrique si lancia così a +13 dal Marsiglia di De Zerbi.

Lione-Paris Saint Germain, la cronaca del primo tempo — Sorpresa in casa Lione per le scelte di Paulo Fonseca, che decide di cambiare undici e affrontare il PSG senza alcuna punta di peso. Il tecnico portoghese si schiera con il 4-3-3, lasciando fuori Lacazette e Mikautadze e schierando Cherki da falso nueve. Cambia anche Luis Enrique, che lascia fuori Fabian Ruiz e lancia nella mischia anche Doué insieme a Kvaratskhelia, Barcola e Dembélé.

Nel primo tempo è dominio totale del PSG, che prende da subito il controllo del gioco e costringe i padroni di casa alla difensiva. Ritmi abbastanza bassi in apertura di match, con i parigini che muovono il pallone da destra a sinistra alla ricerca di un varco giusto. La squadra di Fonseca lascia qualche spazio ma riesce sempre a tamponare in maniera tempestiva ed efficace. Al 13' arriva il primo tentativo della serata: a provarci Dembélé ma la sua conclusione viene ben rimpallata da un difensore dell'OL.

Tra i più in palla della prima frazione di gioco c'è Khvicha Kvaraskhelia, che parte sempre dalla sinistra ma svaria su tutto il campo senza dare punti di riferimento. È proprio il georgiano che al 25' prova a cambiare la sfida con un super slalom tra 5 avversari. Il numero 7 parte dalla fascia, passa tra le maglie del Lione spostando palla in sequenza da un piede all'altro, manda a vuoto l'ultimo intervento di Kumbedi e arriva sbilanciato all'impatto con il pallone. La conclusione finisce larga, ma resta la giocata spettacolare e la grande occasione per gli ospiti.

Reazione quasi immediata del Lione con Kumbedi, che si inserisce sulla fascia destra e calcia forte sul primo palo, trovando però la deviazione di Donnarumma in angolo. Succede ben poco nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo. Da segnalare le proteste di Cherki per un contatto in area di rigore e una conclusione centrale di Dembélé dal limite dell'area di rigore.

Lione-Paris Saint Germain, la cronaca del primo tempo — Basta davvero poco a regalare sicuramente più emozioni rispetto alla prima frazione di gioco. Al 53', infatti, arriva subito la scintilla che stappa un match fin qui molto avaro di occasioni. Bradley Barcola sfodera una giocata delle sue sulla fascia sinistra, scappa via a Kumbedi e dal fondo serve il pallone a rimorchio. Un paio di veli aprono spazio all'inserimento di Hakimi, che arriva a chiudere sul lato opposto, calcia di prima col destro e batte Lucas Perri. Si sblocca il punteggio al Groupama Stadium.

Pochi minuti e il Paris Saint Germain trova anche il raddoppio. Questa volta l'azione si sviluppa sul lato destro, dove un triangolo tra Hakimi e Kvaratskhelia apre il campo all'inserimento di Dembélé, che penetra in area di rigore, si sposta la palla sul sinistro e fa partire un mancino piazzato che finisce vicino all'incrocio più lontano. Uno-due micidiale del PSG, che si porta così sullo 0-2. Al 66' ci prova Tessmann per la reazione del Lione con una della conclusione dalla distanza: Donnarumma si distende sulla sua destra e respinge il pallone.

Il PSG non riesce a chiudere i conti, il Lione resta in partita e ci crede. Fonseca cala l'artiglieria pesante con Lacazette, Mikautadze e Thiago Almada e l'OL rientra in gara all'82'. Proprio l'attaccante georgiano approfitta di un buco sul lato sinistro, prende campo, attende l'arrivo di Cherki e lo serve con i giri giusti. Il francese apre il piatto e batte Donnarumma da pochi metri. La gioia però dura pochissimo, perché all'85' arriva l'immediata risposta del PSG.

I parigini muovono palla da sinistra a destra con una gran giocata di Ramos, che serve Kang In Lee e apre per l'inserimento di Hakimi. Il marocchino è ancora una volta glaciale e in diagonale batte di nuovo Perri. Il Lione però non molla e nei minuti di recupero trovano nuovamente la via del gol. Maitland-Niles si crea spazio sulla destra e mette un pallone perfetto per la testa di Tolisso, che arriva puntuale dalle retrovie e trova la rete che vale il 2-3. Per il centrocampista francese è la quinta partita consecutiva a segno. La formazione di Paulo Fonseca cerca l'assalto finale, ma senza successo. Dopo 5 minuti di recupero arriva il fischio finale al Groupama Stadium. Il Paris Saint Germain batte il Lione per 3 a 2.