Spettacolo in Ligue 1, dove vedere Lione-Paris Saint Germain in tv e in streaming

Olympique Lione e Paris Saint Germain si sfidano per la ventitreesima giornata di Ligue 1: dove vedere la sfida in tv e in streaming.

Luca Paesano Redattore 19 febbraio 2025 (modifica il 19 febbraio 2025 | 12:09)

Tempo di big match in , dove questo fine settimana si troveranno di fronte Olympique Lione e Paris Saint Germain. Le due formazioni, rispettivamente sesta e prima in classifica, si sfidano nel match che chiuderà la ventitreesima giornata del campionato francese. L’appuntamento con il calcio di inizio è fissato per le ore 21:00 al Groupama Stadium.

Il Lione è ripartito con Fonseca — Dopo un periodo piuttosto complesso, il Lione sta lentamente riprendendo la marcia con l’arrivo di Paulo Fonseca in panchina. Due vittorie su tre partite per il tecnico portoghese, che ha raccolto 6 punti dopo aver perso all’esordio contro il Marsiglia. Dopo il 4-0 al Reims e il 4-1 al Montpellier, l’OL si presenta alla sfida con il pieno di energie e soprattutto sulle ali di una ritrovata fiducia. Les Gones, al sesto posto con 36 punti, proveranno a strappare qualche punto alla capolista per proseguire la ricorsa al quarto posto.

Per il PSG è già volata scudetto — Il Paris Saint Germain prosegue indisturbato la propria cavalcata verso il quarto titolo consecutivo. La formazione di Luis Enrique continua a dominare in lungo e in largo il campionato francese, guidando la classifica con un netto +10 dal Marsiglia. I parigini si presentano al match con una striscia di imbattibilità che va avanti da 18 partite, mentre è ancora fermo a zero il conteggio delle sconfitte subite in questo campionato. Stagione praticamente perfetta per i parigini, che si presentano al Groupama Stadium dopo la vittoria di misura in casa del Tolosa, firmata da Fabian Ruiz.

Lione-Paris Saint Germain, i precedenti tra le due squadre — La sfida tra Lione e Paris Saint Germain ha regalato quasi sempre spettacolo negli ultimi anni ed anche un dato decisamente particolare. Nelle ultime 10 stagioni, e quindi nelle ultime 19 sfide di Ligue 1 tra le due squadre, si è verificato solamente un pareggio: l’1-1 del 2022 firmato da Paquetà e Kehrer. Per il resto, il bilancio è nettamente in favore del PSG, che ha vinto 13 sfide contro le 5 del Lione. All’andata, al Parco dei Principi, la formazione di Luis Enrique si impose agevolmente con un bel 3-1.

Olympique Lione-Paris Saint Germain, le probabili formazioni — Paulo Fonseca sta cominciando a plasmare il suo Lione e sembra aver già trovato il suo undici di fiducia. Contro il Paris Saint Germain, il tecnico portoghese dovrebbe confermare la formazione vincitrice delle ultime due sfide di campionato. In porta Perri, con Kumbedi, Niakhaté, Clinton Mata e Tagliafico in difesa. La coppia di centrocampisti sarà composta ancora una volta da Matic e Tessman, due vecchie conoscenze della Serie A. Tolisso sulla trequarti, con Cherki e Nuamah sulle fasce. In attacco, Mikautadze ancora favorito su Lacazette.

Dall’altro lato, anche Luis Enrique non dovrebbe presentare novità rispetto alle ultime uscite. In porta ci sarà Donnarumma. In difesa, spazio ad Hakimi a destra, con Nuno Mendes a sinistra e Marquinhos e Pacho nel mezzo. A centrocampo, toccherà a Joao Neves, Fabian Ruiz e Vitinha. Ancora assente invece Zaire Emery. Il tridente sarà molto fluido, considerando le caratteristiche dei tre interpreti, ma di base si dovrebbe partire con Kvara dalla sinistra, con Barcola a destra e Dembele nel mezzo.

Olympique Lione (4-2-3-1): Perri; Kumbedi, Niakhaté, Clinton Mata, Tagliafico; Tessmann, Matic; Cherki, Tolisso, Nuamah; Mikautadze. All. Paulo Fonseca.

Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembele, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

Lione-PSG, dove vedere il big match di Ligue 1 — La sfida di campionato tra Olympique Lione e Paris Saint Germain è in programma per domenica 23 febbraio alle ore 21:00 al Groupama Stadium. La sfida non sarà trasmessa in diretta da nessuna emittente televisiva, poiché nessun editore in Italia ha acquistato i diritti per il campionato francese. Per chi è registrato ai siti di scommesse, tuttavia, alcuni di questi mettono a disposizione la sezione del live streaming dove poter seguire il match.