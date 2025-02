Lione-PSG, le parole di Paulo Fonseca alla vigilia

Il tecnico del Lione, ex Milan, ha parlato così degli avversari: "Sappiamo che sarà difficile perché il Paris è una grande squadra, con un grande allenatore che fa un ottimo lavoro. Per me, nell’ultimo anno, il PSG è stata la squadra più forte che abbia mai visto, forse è la migliore in Europa al momento".