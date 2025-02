Lione-PSG, Luis Enrique tiene alta l'attenzione: "Fonseca ci ha reso la vita difficile"

Giorgio Trobbiani 23 febbraio 2025 (modifica il 23 febbraio 2025 | 12:46)

Intervenuto alla vigilia del big match contro il Lione in trasferta, Luis Enrique, allenatore del PSG, ha presentato la sfida contro una delle squadre più blasonate di Francia, allenata dall'ex Milan Paulo Fonseca.

Lione-PSG, le parole in conferenza di Luis Enrique — Il tecnico spagnolo ha presentato così la sfida: "Sarà difficile. L'OL ha cambiato allenatore recentemente. Sappiamo che non esistono partite facili in trasferta e hanno molta qualità con il pallone. È una delle migliori squadre a livello individuale. Mi aspetto una partita molto complicata, non ci sono partite facili in trasferta. La prima sfida è prendere loro il pallone. Dobbiamo essere a un alto livello".

Sull'avversario Paulo Fonseca, ex allenatore del Milan: "È molto arricchente e rispettabile. Paulo Fonseca, l'anno scorso contro il Lille, ci rendeva già la vita difficile. Vuole anche che la sua squadra abbia il pallone. Ogni allenatore cerca sempre il meglio. Anche noi vogliamo avere il pallone, vogliamo mettere in campo giocatori offensivi che siano capaci di difendere. Abbiamo 11 giocatori che attaccano quando abbiamo il pallone e 11 giocatori che difendono quando non ce l'abbiamo".

Successivamente, Luis Enrique ha parlato di Kvaratskhelia e Barcola: "Con Kvara l'obiettivo era migliorare la squadra, ognuno spinge il suo concorrente. Barcola è un giocatore molto giovane, ha un futuro molto promettente. Con un giovane non sai mai cosa succederà. Bisogna lasciare loro lo spazio necessario per crescere. Nella fase in cui ha segnato meno, era comunque bravo nelle assistenze: vedo in lui un miglioramento nel suo lavoro difensivo".