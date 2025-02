Dembélé sfida Mikautadze: le probabili formazioni di Lione-PSG

Le probabili formazioni di Lione e Paris Saint Germain in vista della della sfida di questa sera al Groupama Stadium.

Luca Paesano Redattore 23 febbraio - 10:00

In Francia si accendono i riflettori sul big match di questo weekend tra Olympique Lione e Paris Saint Germain. La grande classica della Ligue 1 metterà di fronte due delle più prestigiose squadre transalpine, che arrivano alla sfida con motivazioni e ambizioni piuttosto differenti. Lo spettacolo è assicurato, e l’appuntamento con il calcio d’inizio della sfida del Groupama Stadium è fissato per domenica sera, alle ore 21:00.

Come arrivano Lione e PSG alla sfida — Dopo un inizio di 2025 decisamente complicato, il Lione sta mostrando finalmente importanti segnali di ripresa. L’arrivo in panchina di Paulo Fonseca sta cominciando a portare i frutti sperati, e dopo la sconfitta all’esordio contro il Marsiglia è riuscito a vincere entrambe le sfide successive con Reims e Montpellier. Due vittorie importanti e convincenti che hanno senza dubbio riportato il sorriso in casa Lione, tornato a ridosso della zona europea. Al sesto posto con 36 punti, la formazione di Paulo Fonseca si trova a soli 4 punti dal terzo posto che vale la qualificazione diretta alla prossima Champions League.

Il Paris Saint Germain invece si trova nel pieno della solita, ennesima stagione da protagonista in Ligue 1. La formazione di Luis Enrique fa oggettivamente un campionato a parte rispetto alle altre diciassette squadre e i 10 punti di vantaggio dalla seconda ne sono la dimostrazione. Il PSG è ancora imbattuto in patria e ha avuto fin qui un cammino praticamente perfetto, con 17 vittorie e 5 pareggi in 22 partite. Con 59 gol fatti e 20 subiti, i parigini sono anche il miglior attacco e la miglior difesa del campionato.

Le ultime in casa Lione: Fonseca non cambia, ancora fuori Lacazette — Il cambio in panchina sembra abbia portato una ventata di aria nuova in casa Lione, con Paulo Fonseca che ha mostrato subito di avere idee ben chiare. L’impostazione del tecnico portoghese è chiara, e anche qui ha trovato terreno fertile per poter applicare il suo 4-2-3-1, sulla scia di quanto fatto già in precedenza da Haise. Contro il Paris Saint Germain, allora, non dovrebbero esserci grandi sorprese e si dovrebbe rivedere l’undici già visto nelle ultime uscite. In porta ci va Lucas Perri. Promossa anche la linea di difesa: a destra Kumbedi, Niakhaté e Clinton Mata al centro e Tagliafico a sinistra. In mediana, al fianco di Nemanja Matic, Fonseca dovrebbe lanciare nuovamente l’ex Venezia Tessmann. Anche la linea di trequartisti non dovrebbe cambiare, con Tolisso che dovrebbe fare il Reijnders della situazione. Sulle fasce Cherki e Nuamah, con Mikautadze unica punta. Dovrebbe dunque partire ancora una volta dalla panchina Alexandre Lacazette.

Olympique Lione (4-2-3-1): Perri; Kumbedi, Niakhaté, Clinton Mata, Tagliafico; Tessmann, Matic; Cherki, Tolisso, Nuamah; Mikautadze. All. Paulo Fonseca.

Le ultime in casa PSG: Kvara con Barcola e Dembele dal 1’ — Luis Enrique ha concesso un po’ di riposo nelle ultime due giornate ai suoi titolarissimi, sia per il match di campionato contro il Tolosa che nel ritorno di Champions League contro il Brest. Squadra praticamente al completo per il tecnico spagnolo in vista del Lione, ad eccezione di Zaire Emery che è sulla via del recupero dopo l’infortunio alla caviglia accusato a fine gennaio.

Non dovrebbero esserci allora novità nell’undici titolare dei parigini. In porta ci sarà Gigio Donnarumma. I due terzini saranno Hakimi e Nuno Mendes, mentre la coppia centrale sarà composta come sempre da Marquinhos e Willian Pacho. I tre di centrocampo saranno sempre loro: Vitinha in cabina di regia, con Joao Neves e Fabian Ruiz – match winner contro il Tolosa – ad agire ai suoi fianchi. Torna in campo Khvicha Kvaratskhelia dal primo minuto, reduce dal gol in Champions League. Con lui, ci saranno Bradley Barcola e Ousmane Dembele a completare il tridente.

Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembele, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

Lione-PSG, dove vedere il big match di Ligue 1 — La sfida di campionato tra Olympique Lione e Paris Saint Germain è in programma per domenica 23 febbraio alle ore 21:00 al Groupama Stadium. La sfida non sarà trasmessa in diretta da nessuna emittente televisiva, poiché nessun editore in Italia ha acquistato i diritti per il campionato francese. Per chi è registrato ai siti di scommesse, tuttavia, alcuni di questi mettono a disposizione la sezione del live streaming dove poter seguire il match.