Roman Yaremchuk, attaccante del Lione in prestito dall'Olimpyacos, nella sua avventura francese ha collezionato ad oggi 12 presenze andando a segno per 5 volte. Sebbene abbia lasciato l'Ucraina nel 2017, Yaremchuk mantiene forti legami familiari nella sua terra natale. Ha lasciato la sua terra nel 2017 per approdare al Gent, in Belgio, squadra con cui ha collezionato 152 presenze segnando 61 gol tra tutte le competizioni prima di vestire le maglie di Benfica, Club Brugge e Valencia.

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BUCAREST, ROMANIA - 17 GIUGNO: Roman Yaremchuk dell'Ucraina segna il secondo gol della sua squadra superando Stole Dimitrievski della Macedonia del Nord durante la partita del Gruppo C del Campionato UEFA Euro 2020 tra Ucraina e Macedonia del Nord presso l'Arena Nazionale il 17 giugno 2021 a Bucarest, Romania. (Foto di Mihai Barbu - Pool/Getty Images)

Lione, Yaremchuk sulla guerra in Ucraina

L'attaccante ha iniziato ringraziando la, paese che lo sta ospitando lavorativamente: "Voglio ringraziare la Francia. È uno dei Paesi che aiuta maggiormente l'Ucraina. Come potete vedere, i nostri presidenti () si incontrano spesso. Anche il popolo francese ci dimostra il massimo sostegno".

Ha continuato parlando dell'inizio della guerra e delle sue sensazioni, visto che i suoi amici e familiari si trovano ancora lì: "All'inizio della guerra, per me era difficile conciliare il calcio con la situazione in Ucraina. La mia famiglia e i miei amici sono ancora lì, così come i miei compagni di squadra che giocano in club ucraini. Non è per niente facile".

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Ha poi concluso parlando della sua preoccupazione nei confronti di chi si trova ancora in Ucraina e ogni giorno convive con la guerra: "Ogni giorno si vedono al telegiornale i piani della Russia contro l'Ucraina. Certo che sono preoccupato, è normale. Voglio solo offrire il mio sostegno al popolo ucraino, e sto facendo del mio meglio per renderli felici. Questo è molto importante per tutti loro". Attualmente terzi in classifica e reduci da quattro vittorie consecutive, Roman Yaremchuk e i suoi chiuderanno la stagione con la partita casalinga contro il Lens il 17 maggio.

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