Entrato nel secondo tempo, il campione del mondo mette in moto il suo genio e decide la partita insieme a De Paul e Suarez

Samuele Amato Redattore 17 agosto - 11:37

Circa due settimane di stop, costretto a stare fuori dal campo e non poter aiutare i propri compagni, che però hanno fatto molto bene anche senza di lui. Ma alla fine un ritorno in grande stile, come solo lui sa fare. Lionel Messi è tornato a giocare, entrando nel secondo tempo di Inter Miami-Los Angeles Galaxy e timbrando il cartellino.

Inter Miami-LA Galaxy: la decide Messi — Una partita molto ostica e bloccata ma che, all'alba della ripresa, i padroni di casa stavano conducendo per 1 a 0 grazie alla rete di Jordi Alba (43esimo). Nel secondo tempo, spazio a due campioni del mondo argentini per l'Inter Miami: Rodrigo De Paul e Lionel Messi. I quali, però, si devono mettere all'opera dopo aver subito il gol del pari al 59esimo del LA Galaxy con Joseph Paintsil.

L'Inter Miami si ritrova, dunque, a dover affidarsi alla classe del 9 e del 10, con Luis Suarez e Messi che si cercano in continuazione. Ma serve il colpo del fuoriclasse, del genio e del GOAT per reindirizzare la partita. All'84, la Pulga albiceleste riceve palla sulla trequarti offensiva, salta la pressione e scarica il suo mancino nell'angolino basso dal limite dell'area di rigore. Ma a "dare il La" è un primo passaggio di De Paul che consegna l'assist per l'iniziativa di Messi: così l'Inter Miami si porta sul 2 a 1 a sei minuti dal triplice fischio.

Ma per l'ex-Barcellona c'è spazio per un'altra magia decisiva. Stavolta chiederà l'aiuto del compagno uruguaiano con cui ha condiviso la divisa blaugrana. Palla ancora una volta a De Paul che vede Messi tra le linee avversarie e con un colpo di tacco serve l'assist vincente a Suarez per il 3 a 1i. Azione di una classe immensa e che, nonostante i risultati positivi e le grandi prestazioni, mancava da un paio di giorni agli Herons di Miami.

Per Messi sono il 19esimo gol e l'ottavo assist in 19 partite di MLS in quest'anno con l'Inter Miami. Il suo genio sta trascinando il club nell'Eastern Conference con 45 punti e al quinto posto (ma due o tre partite in meno rispetto alle avversarie). Quella contro il LA Galaxy è l'ennesima dimostrazione che Messi non ha voglia fermarsi: tanto da conquistare il titolo "Icon of the Match".