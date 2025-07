Messi show: doppietta e vittoria dell’Inter Miami al ritorno in MLS

Leo, dopo il Mondiale per Club, firma una prestazione magistrale nella vittoria per 1-4 sul campo del Montreal FC. Nonostante un errore iniziale, l’argentino è stato decisivo nel guidare la rimonta della squadra di Javier Mascherano

Dopo l’eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club contro il PSG, Lionel Messi è tornato in campo con l’ Inter Miami nella MLS e lo ha fatto alla sua maniera: con una doppietta spettacolare nel 4-1 rifilato al Montreal FC nella notte italiana.

La partita del Saputo Stadium si era aperta con un errore inusuale proprio del campionissimo argentino, che ha perso palla al secondo minuto, permettendo a Prince Owusu di firmare l’1-0 per i canadesi. Un momento di incertezza che però non ha destabilizzato l’Inter Miami.

I due centri di Messi hanno mostrato tutto il suo repertorio: dribbling, visione e freddezza sotto porta. Il secondo, in particolare, ha lasciato senza parole: accerchiato da difensori del Montreal, è riuscito comunque a infilare la rete con una giocata d’alta scuola.

Grazie a questo successo, l’Inter Miami è ora sesta nella Eastern Conference con 32 punti, ma ha ancora quattro partite da recuperare rispetto alla capolista Cincinnati (42 punti). Un dato che lascia aperte molte possibilità per la corsa playoff.

Risultati MLS del weekend: gol, pareggi e un rinvio drammatico

Oltre a Montreal-Inter Miami, si sono giocate altre nove partite. Da segnalare il 3-4 tra Houston Dynamo e San Diego con una doppietta dell'ex Roma Ezequiel Ponce, il pareggio tra Charlotte e Orlando (2-2) e la vittoria del Real Salt Lake per 3-2 sul St. Louis. Rinviata invece Austin-LAFC per le tempeste in Texas, che hanno causato 52 vittime.