L’islandese di Oviedo si prende il derby delle Asturie: Johannesson trafigge il Gijon

L'asturiano di ghiaccio ribalta il pronostico. Johannesson, nato nelle Asturie ma nazionale islandese, ha segnato il gol decisivo nel derby asturiano di Segunda Division...

Lui, Diego, è figlio dell'islandese Jon Johannesson e della spagnola Amelia Pando. Lui è nato a Villaviciosa, nelle Asturie, sulle rive del Mar Cantabrico, la mamma è di Gijon ma gioca nell'Oviedo. Nato in Spagna, è stato naturalizzato islandese e dal quel momento non lo chiamano più Diegui, ma Diego Johannesson. Difensore classe 1993, ha saltato per infortunio gli Europei del 2016 in Francia e non è stato convocato dalla sua "nuova" Nazionale per i Mondiali del 2018. Ma da questo weekend può consolarsi, è il nuovo idolo, il nuovo uomo-derby dei tifosi dell'Oviedo.