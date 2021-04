Asturie, il Gijon nettamente avanti in classifica: ma che sofferenza i derby con l’Oviedo…

Sui social corrono già propositi di vittoria, grida di battaglia e qualche sfottò. Sabato alle 18.15, al Molinón di Gijon, toccherà sul campo a Sporting Gijon e Real Oviedo. Le Asturie divise in due...

Nelle ultime stagioni, da quando le due rivali si sono incontrate di nuovo nel calcio professionistico, il derby ha avuto un colore azzurro chiaro. L'Oviedo è stato il dominatore degli ultimi derby, prima del nuovo capitolo di sabato. Questa volta lo Sporting è quinto in Segunda Division con 56 punti, ben 16 in più rispetto all'Oviedo quindicesimo a quota 40. Ma il derby è il derby...

Ma il divario in classifica non diminuisce la fiducia nello spogliatoio del Carbayón. Gli azzurri dell'Oviedo ricordano infatti il derby della scorsa stagione a El Molinón, senza spettatori in tribuna, e proveranno a ripetere il copione. In quell'occasione la squadra di Ziganda, che aveva rivoluzionato gli undici, vinse 0-1 grazie ad un gol di Borja Sánchez. Quella vittoria è servita a spingere la squadra lontano dalla zona pericolosa della classifica. L'Oviedo non ha infortuni particolari, ma prima del derby allo stadio El Molinón di Gijon ha ottenuto solo un pareggio casalingo contro il Las Palmas.