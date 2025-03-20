Il dopo derby di Barella e Dimarco: "I campioni dell'Italia siamo noi..."

È una delle sfide più affascinanti della Nations League, una delle partite che più di altre ha consegnato momenti iconici alla storia del calcio mondiale. È Italia-Germania, stavolta per giocarsi l'accesso alle semifinali del torneo. Questo match è di fondamentale importanza per la formazione di Luciano Spalletti, che probabilmente parte svantaggiata ma ha la possibilità di ottenere un buon risultato a San Siro, presentandosi poi domenica in Germania forte di quanto seminato questa sera. L'atmosfera è elettrizzante e i tifosi sugli spalti sono pronti a sostenere la nazionale.

Luciano Spalletti, Commissario Tecnico dell'Italia, durante la sfida contro la Germania in Nations League, a San Siro. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

La cronaca della partita

Il match si apre con un'Italia determinata a imporre il proprio ritmo sin dai primi minuti. Gli Azzurri si scambiano passaggi precisi, cercando di costruire azioni ordinate e mantenere il possesso palla per mettere in difficoltà la. Dopo pochi minuti, arriva il primo momento di pura magia:trova lo spazio giusto e con un tiro ben angolato supera la barriera umana composta dai difensori tedeschi, mandando in visibilio i tifosi italiani.

La Germania, colpita a freddo, prova subito a riorganizzarsi e a rispondere con determinazione. Leon Goretzka si rende pericoloso con due colpi di testa che terminano di poco sopra la traversa. Gianluigi Donnarumma, sempre attento tra i pali, si supera con una splendida parata su un tiro insidioso dello stesso Goretzka da fuori area. L'Italia non si lascia intimorire e continua a premere sull'acceleratore, con Moise Kean che si ritrova una ghiotta occasione per raddoppiare, ma il suo tiro potente viene respinto con grande reattività da Oliver Baumann.

Anche Giacomo Raspadori ha una chance per raddoppiare, ma ancora una volta il portiere tedesco nega la gioia del gol agli Azzurri. Bastoni e Di Lorenzo cercano di dare il loro contributo in fase offensiva, ma la difesa tedesca riesce a neutralizzare le avanzate italiane. Dopo un primo tempo giocato a ritmi alti, l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi con l'Italia in vantaggio per 1-0.

Nicolo Barella, centrocampista dell'Italia, si contende il pallone con Jonathan Tah, difensore tedesco, durante la sfida di San Siro, terminata 1-2 per la Germania. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

La cronaca del secondo tempo

La ripresa inizia con due cambi per la Germania, che cerca nuove energie per riequilibrare la partita.: al quarantanovesimo, un cross morbido e calibrato di Joshua Kimmich pesca alla perfezione, che si libera della marcatura e insacca di testa all'angolino basso di sinistra, ripristinando la parità. La reazione dell'Italia non si fa attendere, con Moise Kean che prova subito a riportare avanti gli Azzurri con un gran tiro al volo, ma il pallone sfiora la traversa. Poco dopo, Giacomo Raspadori si libera bene in area e calcia con precisione all'angolino, ma Baumann si esibisce in un'altra parata di pregevole fattura, mantenendo il punteggio sull'1-1.

Daniel Maldini ci prova dalla distanza con una conclusione violenta, ma ancora una volta il portiere tedesco si oppone con un intervento fenomenale. La partita diventa una vera battaglia a centrocampo, con entrambe le squadre che lottano per il possesso e cercano il varco giusto per colpire. Al settantaseiesimo, la Germania trova il colpo vincente: Joshua Kimmich batte un angolo teso e preciso, Leon Goretzka anticipa tutti e con un'incornata perfetta manda il pallone in fondo alla rete.

Julian Nagelsmann, Commissario Tecnico della Germania, richiama i suoi giocatori durante il match contro l'Italia. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

L'Italia tenta un assalto disperato negli ultimi minuti, guadagnando una serie di calci d'angolo che non riesce a sfruttare. L'ultima grande occasione capita ancora sui piedi di Maldini, ma il suo potente tiro viene neutralizzato da un'incredibile parata di Baumann. Dopo quattro minuti di recupero, l'arbitro decreta la fine del match. La Germania esce vincitrice con un 2-1 prezioso, ma l'Italia avrà la possibilità di rifarsi nel ritorno, dove cercherà di ribaltare il risultato con una prestazione ancora più convincente.