Liverpool derby, maglie all’asta per i terremotati di Turchia e Siria

Liverpool ed Everton firmeranno e metteranno all'asta le magliette della giornata del Merseyside Derby con i proventi destinati a un'organizzazione di soccorso.

Redazione DDD

Le maglie dei giocatori di Liverpool ed Everton, verranno firmate dagli stessi calciatori e messe all'asta dopo il derby: il ricavato verrà donato per supportare le popolazioni di Turchia e Siria. Inoltre, la Premier League donerà 1 milione di sterline per la stessa causa.

Il derby dona se stesso

In questo senso il Merseyside Derby si conferma una volta di più come come Friendly Derby, poiché le ostilità tra i due gruppi di fan generalmente rimangono in campo, non fuori. In effetti, che siano rossi o blu, gli Scousers nel loro insieme tendono a condividere un'ideologia politica di sinistra e un senso di solidarietà quando si tratta di grandi argomenti di vita e di morte.

Come è successo innumerevoli volte nel corso degli anni, come per il disastro di Hillsborough, i Reds e i Blues sono ancora una volta fianco a fianco quando conta di più. In questo caso, i club condividono un'iniziativa congiunta per raccogliere fondi per le vittime del recente terremoto in Siria e Turchia.

"Entrambe le parti doneranno le magliette autografate della partita per essere messe all'asta a sostegno dell'appello per il terremoto Turchia-Siria del Comitato di emergenza per i disastri (DEC)", ha dichiarato il Liverpool in un comunicato. "Dopo la partita di lunedì sera, i giocatori della prima squadra di Liverpool ed Everton firmeranno le loro maglie preparate per la partita e le metteranno all'asta con l'aiuto della LFC Foundation".