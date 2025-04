Liverpool-Everton: numeri e statistiche del Derby del Merseyside

I numeri e le statistiche del Merseyside Derby. Una rivalità accesa spesso ad appannaggio del Liverpool

Massimiliano Guerra 1 aprile 2025 (modifica il 1 aprile 2025 | 11:40)

Il Derby di Liverpool non è solo una partita di calcio, ma un evento che divide la città in due. Una rivalità storica che parte dal lontano 1894 quando l'Everton si impose 3-0. Una vittoria illusoria per i Toffies, perché poi la storia ha detto tutt'altro.

Liverpool-Everton, i Numeri della Sfida: chi comanda in città? — Se guardiamo alle statistiche, il Liverpool ha sicuramente il dominio storico della rivalità. Ad oggi, i Reds hanno vinto 99 volte, mentre l’Everton si è imposto in 67 occasioni. I pareggi sono stati 47, segno che il derby è spesso una partita equilibrata e combattuta. Negli ultimi anni, il Liverpool ha decisamente preso il sopravvento, con una striscia d’imbattibilità durata 26 partite tra il 2010 e il 2023. Tuttavia, ogni derby fa storia a sé, e l’Everton ha sempre saputo trovare il modo di rendere difficile la vita ai cugini più titolati.

L’Ultimo Derby: Pareggio Spettacolare a Goodison Park — L’ultima sfida tra Everton e Liverpool, giocata a Goodison Park, ha regalato emozioni a non finire e si è chiusa con un pareggio 2-2.Il Liverpool ha sbloccato la partita con un gol di Mohamed Salah, bravo a sfruttare un errore difensivo dei Toffees. Ma l’Everton ha risposto subito, trovando il pareggio con un grande colpo di testa di Dominic Calvert-Lewin.

Nella ripresa, i Reds si sono riportati in vantaggio con Luis Díaz, che con un tiro preciso dal limite dell’area ha fatto esplodere il settore ospiti. Ma l’Everton non ha mollato e ha trovato il gol del pareggio nei minuti finali con James Tarkowski, ancora una volta di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Una partita intensa, giocata con il cuore da entrambe le squadre, e che ha confermato come, nel derby, la differenza di qualità spesso venga annullata dalla voglia di vincere.

The last Merseyside derby goal in the Gwladys Street End. 🥲💙 pic.twitter.com/zvxKE6rNd7

Anfield o Goodison? Il fattore campo nel Derby — Giocare ad Anfield o a Goodison Park cambia, e molto. Storicamente, il Liverpool ha sempre avuto più successo in casa, dove il tifo incessante della Kop ha spesso spinto la squadra verso la vittoria. Al contrario, a Goodison Park l’Everton si trasforma, trascinato da un pubblico caldo che non smette mai di sostenere la squadra.

Anche nelle stagioni più difficili, i Blues hanno sempre reso la vita complicata al Liverpool davanti ai propri tifosi. Se guardiamo ai numeri il Liverpool detiene il record per la vittoria più larga in un derby casalingo di campionato: 6-0 nella stagione 1935-36. Nel 1982-83 i Reds ottennero un rotondo 0-5 a Goodison, mentre il 3-0 della stagione 2006-07, in favore dell'Everton, rimarrà uno dei Derby più memorabili di sempre per i tifosi biancoblu.

Liverpool-Everton, i migliori marcatori — Ian Rush, con i suoi 25 gol, detiene il record di miglior marcatore nella storia del Merseyside Derby. Il primo giocatore a realizzare una tripletta fu Alexander Young, attaccante dell'Everton nei primi anni del '900, che in quella stessa partita mise a segno ben quattro reti. Il primato di marcatore più giovane nella storia della sfida tra Liverpool ed Everton appartiene a Danny Cadamarteri, che nell'ottobre del 1997 segnò un gol per i Toffees all'età di soli 18 anni e 6 giorni.