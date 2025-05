Liverpool campione: giocatori volano a Dubai

Una stagione ad alta intensità, un campionato dominato in lungo e in largo. Il Liverpoolsi è laureato campione d'Inghilterra a fine aprile, dopo la vittoria per 5 a 1 sul Tottenham. Ad Anfield momenti di esaltazione ed estasi del tifo e dei giocatori, con la splendida immagine dei giocatori riuniti sotto la Kop con tutti che intonavano la canzone "You'll Never Walk Alone".