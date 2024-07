Liverpool, l'ad Hogan: 'La partenza di Klopp è stata un terremoto, ma...'

Nove anni non sono giorni e l'eredità che Arne Slot ha raccolto da Jürgen Klopp al Liverpool è pesante. In un'intervista alla BBC, Billy Hogan, amministratore delegato dei Reds, ha ipotizzato che l'improvvisa decisione del tedesco di lasciare il club, annunciata alla fine di gennaio, possa in ultima analisi servire da leva per un "nuovo inizio" per il club di Anfield.