Liverpool-Newcastle: Reds favoriti contro i Magpies in Carabao Cup

Liverpool-Newcastle, il pronostico della finale di Carabao Cup: Reds a caccia del primo titolo stagionale dopo l'eliminazione in Champions

Vincenzo Bellino Redattore 12 marzo 2025 (modifica il 12 marzo 2025 | 16:14)

Prima battuta d'arresto importante per il Liverpool in stagione, che non avrà la possibilità di competere per il Triplete. Dopo l'eliminazione dalla FA Cup per mano del Plymouth, arriva anche l'estromissione dalla Champions League, ad opera del Psg, che ribalta l'1-0 del Parco dei Principi e passa il turno ai calci di rigore, grazie a un super Donnarumma.

Ai Reds di Slot resta la Premier League, dove ormai il titolo è ipotecato: sono 15 i punti di vantaggio sull'Arsenal a 9 giornate dal termine del campionato, e la finale di Carabao Cup. Domenica 16 marzo (calcio d'inizio ore 17:30) Salah e compagni sfideranno a Wembley il Newcastle di Sandro Tonali.

Liverpool-Newcastle, probabili formazioni — LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Diaz; Gakpo. Allenatore: Slot.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Willock, Guimaraes, Tonali; Murphy, Isak, Gordon. Allenatore: Eddie Howe

I precedenti — Nelle ultime cinque sfide di Premier League, il Liverpool ha battuto tre volte il Newcastle, mentre le restanti due sfide sono terminate in parità. Nell'ultimo confronto in campionato i Reds si sono imposti 2-0; l'ultimo squillo dei Magpies risale a 10 anni fa: nella stagione 2015-2016 la squadra allora allenata da Steve McClaren si impose 2-0 su quella di Klopp grazie ad un autogol di Skrtel e ad una rete nel recupero del doppio ex Wijnaldum.

Carabao Cup, la finale: il pronostico — Stando alle quote dei bookmakers il Liverpool è favorito per la vittoria finale, al Newcastle servirà un'impresa per alzare nel cielo di Wembley la sua prima Coppa di Lega (Carabao Cup). I Magpies cercheranno di riscattare la sconfitta rimediata due stagioni fa contro il Manchester United. L'Esito finale 1 è quotato a 1.65, segno X a 4.10 e segno 2 a 4.75. Goal (entrambe le squadre a segno) a 1.67; No Goal a 2.10. Segno Over 2.5 a 1.57, mentre l'Under 2.5 a 2.25.