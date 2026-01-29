Il Campione d'Europa con la Nazionale Italiana nel 2021 ha segnato la rete del 6-0 finale dei Reds contro la squadra azera

Jacopo del Monaco 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 11:36)

Nell'ottava ed ultima giornata di Champions League, anche Federico Chiesa ha saputo ritagliarsi il suo spazio nel match tra Liverpool e Qarabag. Ieri sera, infatti, la squadra che milita in Premier League ha vinto 6-0 contro gli azeri ed il classe 1997 ha messo la firma sull'ultima rete. Grazie a quest'importante vittoria, i Reds hanno staccato il pass per gli ottavi di finale della massima competizione europea. Il calciatore italiano, dal canto suo, ha segnato per la prima volta in Champions col Liverpool, tornando così al gol nel più importante torneo europeo per club dopo poco più di 4 anni.

Liverpool-Qarabag, Chiesa torna a segnare in Champions League — Nella giornata di ieri, la league phase della massima competizione europea ha trovato la sua conclusione. Tutte le 36 squadre hanno giocato le rispettive partite per decidere i verdetti riguardanti la top 8, le squadre che dovranno affrontare i Play-off e quelle che hanno salutato anzitempo la competizione. Il Liverpool, allenato dall'olandese Arne Slot, grazie alla vittoria tra le mura amiche di Anfield contro il Qarabag ha chiuso questa fase della Champions League al terzo posto. Con questo piazzamento, i Campioni d'Inghilterra hanno messo al sicuro il proprio posto agli ottavi di finale, saltando così i Play-off di febbraio.

I detentori della Premier League hanno vinto 6-0 contro gli azeri grazie alla doppietta di Alexis Mac Allister ed alle reti di Florian Wirtz, Mohamed Salah, Hugo Ekitiké e, al 90', ha segnato anche Chiesa su assist di Virgil van Dijk. L'attaccante italiano ha segnato per la prima volta in Champions League da quando vesta la maglia del Liverpool e torna al gol in una competizione dopo due anni e dieci mesi: l'ultimo gol risale al match tra Friburgo e Juventus in Europa League datato 16 marzo 2023. Prendendo in considerazione soltanto la Champions, invece, bisogna tornare al 2021 per l'ultimo gol di Chiesa, per la precisione al 2 novembre di quell'anno contro i russi dello Zenit San Pietroburgo.