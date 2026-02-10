Reds nel limbo. Per Slot e i suoi una stagione non certamente che sta rispettando le aspettative

Giammarco Probo 10 febbraio - 15:51

In casa Liverpool non si sta vivendo di certo un momento sereno. La squadra allenata da Slot, attualmente è fuori dalla zona Europa, a cinque punti dal Manchester United, che ad oggi occupa l'ultimo posto per la prossima Champions League. La stagione dei Reds, non sta andando come previsto durante la sessione estiva di calciomercato, i campioni d'Inghilterra hanno speso attorno ai 500 milioni per rinforzare la rosa.

Le dichiarazioni di Arne Slot sulla situazione del Liverpool — L'allenatore dei Reds, Arne Slot, ha risposto alle domande dei giornalisti oggi in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Sunderland in Premier League, match importantissimo per sperare ancora alla Champions League.

STAGIONE SENZA CHAMPIONS - "Se non giocheremo la Champions League, allora non sarà stata decisamente una stagione accettabile, soprattutto dopo aver vinto il titolo la scorsa stagione. Come dissi quando arrivai qui, siamo riusciti a ingaggiare solo Chiesa, e questo dopo una stagione di Europa League".

IMPATTO E LA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS - "Dobbiamo sfiorare la perfezione a causa del distacco di punti che abbiamo accumulato. È diverso quando sei a quattro punti da una squadra al 18° posto. Per questo dobbiamo vincere molto, cosa che non abbiamo fatto spesso in questa stagione e che se continueremo a fare pagheremo sempre di più".

LA SCONFITTA CONTRO IL CITY -"Dobbiamo migliorare ed è per questo che dobbiamo essere quasi perfetti. I margini sono minimi: a sette minuti dalla fine eravamo a cinque punti dal City, ora siamo a undici e questo non deve psicologicamente fermarci, ma ripartire ancora più forti di prima".