Liverpool, Slot: “Prestazione sontuosa. Newcastle? Lo conosciamo bene”

Liverpool, l'allenatore dei Reds Arne Slot ha commentato il successo ottenuto in semifinale di Carabao Cup col Tottenham

Ad Anfield non c'è partita, il Liverpool ribalta la sconfitta rimediata nella semifinale d'andata col Tottenham (1-0) e umilia gli Spurs con un sonoro 4-0 che vale la finale di Carabao Cup col Newcastle, in programma a Wembley il prossimo 16 marzo. Una prestazione impeccabile che ha sorpreso perfino l'allenatore dei Reds, Arne Slot: "Giocare contro una squadra così brava a creare occasioni e concedere un solo tiro in porta è, alla fine, un grande risultato. Sono rimasto colpito dalla prova dei ragazzi".