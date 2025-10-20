derbyderbyderby calcio estero Lo show di João Felix, il primo gol di Arnautović ed il ruggito di Tchaouna: il weekend degli ex Serie A

La freddezza di Jorginho, i primi gol di Arnautović e Bentancur, la continuità di Muriqi: è stato un altro grande weekend per gli ex Serie A in giro per il mondo
Lorenzo Maria Napolitano
Ex Serie A

Gli ex protagonisti del calcio italiano adesso lasciano il segno all'estero, scrivendo storie incredibili e nuovi capitoli della propria carriera. Dal primo gol di Jorginho in stagione nel campionato brasiliano alla goleada dell'Al-Nassr in Arabia Saudita, targata Ronaldo, Coman e João Felix, tutte vecchie conoscenza della Serie A. Scopriamo anche questa settimana cos'è successo in ogni angolo del mondo.

