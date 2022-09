Lo strano caso di Bamba Dieng: l’ultimo giorno di mercato… è tutto suo

Bamba Dieng, classe 2000 in forza al Marsiglia, si è reso protagonista di un ultimo pazzo giorno di mercato. Trattativa ormai conclusa con il Leeds per il suo trasferimento in Premier.

Accetta la corte del Nizza e decide di prendere un aereo per la Costa Azzurra. Smacco clamoroso al Leeds. Ma non è finita qui. Proprio agli sgoccioli, in una corsa contro il tempo prenota le visite mediche con il Nizza e, incredibilmente, non le supera!