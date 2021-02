Lo strano derby del CSKA Sofia: batte lo Slavia Sofia e cede il bomber Ali Sowe

Segna il gol decisivo contro lo Slavia Sofia nel derby e si ritrova ceduto ai rossi: storia di mercato del bomber del CSKA Sofia, l'ex clivense Ali Sowe...

"Sono qui e sono felice nel CSKA Sofia. Ho gli stessi obiettivi davanti a me: dare il massimo affinché la squadra possa vincere. Sono felice di essere qui e sono completamente concentrato sull'allenamento", aveva detto solo una settimana fa il 26enne attaccante gambiano che dal 2013 al 2016 ha indossato diverse maglie nel calcio italiano fra cui quelle di Chievo, Pescara e Lecce.

Una settimana dopo invece, proprio dopo aver vinto il derby contro lo Slavia Sofia (0-1 sul campo avversario) contestato dal presidente avversario per l'arbitraggio, lo stesso Ali Sowe, che aveva suscitato l'interesse dei migliori club europei in Francia, Turchia e recentemente in Italia (Genoa), si ritrova praticamente ceduto ai russi del Rostov.