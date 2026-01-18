3 convocazioni in 26 ore col Real Madrid. Dalla panchina in Liga al campo col Real C, fino al Castilla. Un tour de force unico tra le categorie.

Samuele Dello Monaco 18 gennaio - 19:22

Un record statistico e logistico, prima ancora che sportivo. È quello stabilito da Álvaro Leiva nel fine settimana appena trascorso: l'esterno ventunenne di Algeciras è stato protagonista di un caso singolare, collezionando tre convocazioni ufficiali con tre diverse formazioni del Real Madrid nell’arco di appena 26 ore. Un vero e proprio "triplete" burocratico che ha visto il giocatore transitare dalla panchina del Santiago Bernabéu ai campi della Tercera Federación in tempi record.

La prima convocazione con il Real Madrid — La maratona di Leiva è iniziata sabato alle ore 14:00. Complice l'emergenza infortuni, Álvaro Arbeloa, ha inserito il giovane nella lista per la sfida di Liga contro il Levante. Leiva ha assistito alla vittoria dei Blancos dalla panchina, indossando la maglia numero 46, senza però subentrare.

Appena terminato l'incontro, si è attivata una complessa logistica interna. Mentre i compagni della prima squadra lasciavano lo stadio, Leiva si è trasferito immediatamente alla Ciudad Deportiva di Valdebebas. Alle 18:40, meno di tre ore dopo il fischio finale al Bernabéu, il giocatore è sceso in campo con il Real Madrid C per disputare il secondo tempo della gara contro il Trival Valderas, risultando determinante nei 45 minuti giocati.

La convocazione con il Castilla — Il tour de force si è concluso domenica pomeriggio. Nonostante il doppio impegno del giorno precedente, Leiva è apparso nuovamente in distinta, questa volta con il Real Madrid Castilla allo stadio Alfredo Di Stéfano. Anche in questa occasione, l'esterno è rimasto a disposizione in panchina per l'incontro di Primera RFEF, chiudendo così il cerchio delle tre categorie.

Questo episodio fotografa la stagione anomala di Leiva: considerato in uscita durante il mercato estivo e rimasto ai margini delle rotazioni per mesi, il giocatore è passato dall'essere un esubero a risorsa "jolly" per l'intera struttura tecnica di Valdebebas, coprendo i vuoti in organico con una disponibilità totale.