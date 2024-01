London City Lionesses, con Carolina Morace in panchina arriva un risultato storico

Le Lionesses di Carolina Morace (ultime esperienze in Italia alla guida di Milan e Lazio) hanno battuto 4-0 il Moneyfields Ladies raggiungendo per la prima volta nella storia il 5° turno di FA Cup

Fuori dai confini italiani Carolina Morace è riuscita a centrare un risultato storico alla guida del London City Lionesses. Il 4-0 rifilato al Moneyfields Ladies in FA Cup è stato festeggiato come si deve. Ecco perché.

Una domenica pomeriggio entusiasmante per il London City Lionesses. La squadra di calcio femminile del comune inglese di Dartford, nel Kent, ha raggiunto un traguardo storico in FA Cup. Le ragazze di Carolina Morace hanno battuto 4-0 il Moneyfields Ladies e per la prima volta si sono qualificate per il 5° turno del torneo.