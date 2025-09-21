Mohamed Ihattaren fa parlare di sé in Olanda: l'ex attaccante della Juventus ha iniziato alla grande la sua stagione in Eredvisie.

Lorenzo Maria Napolitano 21 settembre - 18:12

Il talento non sempre si esprime subito, immediatamente. Ci sono calciatori che fanno assaggiare soltanto un piccolo antipasto prima di servire le portate principali, anche se lontano dai riflettori. È il caso di Mohamed Ihattaren, ex calciatore della Juventus e della Sampdoria. L'attaccante marocchino in Italia non ha brillato, ma in realtà non ne ha avuto neanche davvero il modo: in Olanda, però, il ventitreenne fa parlare di sé e come.

Che inizio di stagione per Ihattaren — Il classe 2002 ora veste la maglia del Fortuna Sittard, squadra di Eredivisie. Nelle prime sei giornate di campionato la sua squadra ha collezionato dieci punti, buon bottino che permette di agganciare al momento il sesto posto. Il grande protagonista di questo inizio di stagione è proprio Mohamed Ihattaren, che ha segnato tre gol e fornito un assist.

È stato, soprattutto, protagonista della partita contro il NEC Nijmegen alla seconda giornata, in cui ha realizzato una doppietta; ma anche nell'ultimo turno è riuscito a mettersi in mostra segnando la rete decisiva contro l'Utrecht, ieri.

Ciò permette a Ihattaren anche di presenziare nei gradini più alti della classifica marcatori, dato che il primo blocco è occupato contemporaneamente da Ayase Ueda, del Feyenoord, e dall'islandese Brynjólfur Darri Willumsson con 5 gol, e al di sotto ci sono diversi calciatori a tre, tra cui anche Ruben Van Bommel, Troy Parrot e Wout Weghorst.

