Nato dal primo matrimonio di Rio con Rebecca Ellison, scomparsa prematuramente nel 2015, Lorenz è il maggiore dei suoi cinque figli e da tempo è inserito nel settore giovanile dei “Seagulls”. Dopo anni di crescita nell’Under 13 e un’esperienza in prestito in una squadra non professionistica, ora per lui inizia ufficialmente l’avventura nel calcio professionistico.