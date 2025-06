Coppola-Brighton, ora è ufficiale: tutti i dettagli dell’accordo

Diego Coppola saluta il Verona e vola in Premier League. Il difensore classe 2003, cresciuto nel settore giovanile scaligero, è ufficialmente un nuovo giocatore del Brighton , con cui ha firmato un contratto a titolo definitivo. Dopo 85 presenze e 4 gol con la maglia dell’Hellas, e dopo aver debuttato in Nazionale, il giovane centrale si prepara a una nuova, affascinante avventura nella Premier League . Il Verona incassa 12 milioni di euro dalla sua cessione, chiudendo così un capitolo importante della sua storia.

Diego Coppola saluta definitivamente il Verona e si prepara a una nuova avventura in Premier League . Il difensore centrale classe 2003, cresciuto nel settore giovanile del club scaligero, è stato ufficialmente annunciato come nuovo giocatore del Brighton nella mattinata di martedì 17 giugno. La cessione è avvenuta con la formula della cessione a titolo definitivo, con il club inglese che ha investito 12 milioni di euro per il giovane talento.

Coppola ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2021/22, dopo aver completato tutta la trafila nel settore giovanile del Verona. In questi anni, il difensore ha contribuito a garantire quattro salvezze consecutive alla squadra, totalizzando 85 presenze ufficiali e mettendo a segno 4 gol. Il suo trasferimento rappresenta non solo un grande salto nella sua carriera, ma anche un’importante operazione di mercato per il Verona. Il ragazzo, fresco di debutto con la Nazionale Italiana, si prepara ad affrontare la sfida della Premier League. Il campionato inglese rappresenta un palcoscenico ancora più grande dove potrà continuare a crescere e affermarsi.