Diego Coppola è l'ultimo talento lanciato dal Commissario Tecnico Luciano Spalletti, nella notte che ha portato al suo esonero. Chi è il difensore

Enrico Pecci Redattore 9 giugno - 16:44

Diego Coppola, all'esordio assoluto in Nazionale, è stata una delle pochissime note liete della disfatta di Oslo. Nel clamoroso 3-0 rimediato dagli Azzurri sul campo della Norvegia, infatti, il promettente difensore dell'Hellas Verona non ha affatto sfigurato, soprattutto di fronte ad un capocannoniere del calibro di Haaland (comunque andato in gol nella disastrosa serata della squadra di Spalletti).

Lo stesso Ct, nell'immediato post partita, ha riconosciuto la prestazione del classe 2003: "Siamo arrivati col fiato tirato e poi quando le cose non vanno come vorresti da un punto di vista morale e caratteriale bisognerà avere più forza. Quello che ha fatto un po' Coppola, che ha sbagliato un pallone ma poi è rimasto dentro la partita. Ha fatto roba". Anche su di lui si costruirà la Nazionale italiana del futuro.

Alla scoperta di Diego Coppola: chi è il difensore Azzurro pronto a volare in Premier League — Diego Coppola è nato a Bussolengo, in provincia di Verona, il 28 dicembre 2003. Il difensore veneto è cresciuto nel settore giovanile dell'Hellas, squadra con la quale ha esordito in Serie A a solo 18 anni mettendosi subito in mostra. Alto 193 cm, fisicamente già strutturato, Coppola combina anche una buona tecnica di base e soprattutto personalità: nelle ultime due stagioni è subito diventato il leader della retroguardia del Verona che ha conquistato la salvezza.

Il 21enne rappresenta così alla perfezione il profilo del difensore moderno, dominante fisicamente ma anche in grado di saper trattare il pallone. Caratteristiche che gli sono già valse la chiamata dalla Premier League: Coppola sarà un nuovo giocatore del Brighton per un affare complessivo superiore ai 10 milioni di euro. Anche lui lascerà la Serie A per sbarcare nel campionato più importante del mondo, proprio come fatto da Calafiori dodici mesi fa dopo essersi preso il posto da titolare anche in Nazionale.

Diego Coppola, futuro (e presente) della Nazionale italiana — Dopo il clamoroso crollo di Oslo, dunque, l'Italia scopre anche Diego Coppola. Il classe 2003 rappresenta senza dubbio uno dei volti più interessanti e promettenti per la difesa azzurra del futuro e l'esperienza in Premier League non potrà che aiutare. Il suo percorso di crescita è soltanto all'inizio. Il successore di Luciano Spalletti potrà contare anche su Coppola.

Visualizza questo post su Instagram