Lorient, salto di categoria per il fratello di Kalulu

Dalla Francia arriva la notizia che l’attaccante Gedeon Kalulu, fratello di Pierre Kalulu del Milan, sarebbe ad un passo dal Lorient. Gedeon, come riportato da L'Equipe, è in procinto di lasciare l’Ajaccio per accasarsi al nuovo club e iniziare una nuova avventura che lo legherà al Lorient fino al 2026. Il fratello di Kalulu potrebbe fare quindi il salto di categoria e passare dalla Ligue 2 alla Ligue 1 francese.