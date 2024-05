L’ossessione del Chelsea per gli allenatori italiani: adesso l’uomo-derby Maresca…

Da Vialli a Maresca, passando per Ranieri, Ancelotti, Di Matteo, Conte e Sarri...

Dire che la stagione 2023/2024 del Chelsea è stata negativa sarebbe un eufemismo. I Blues, dopo una sontuosa finestra di mercato, sono finiti sesti nella classifica della Premier League, con soli 3 punti di vantaggio su Newcastle e Manchester United. È soprattutto per questo motivo che il club ha scelto di separarsi da Mauricio Pochettino e di inserire Enzo Maresca, che arriva da un percorso stellare (97 punti) come allenatore del Leicester City, dove ha messo in mostra con successo un 4-3-3 ben congegnato w si prepara a un rapido salto di carriera.

Quel derby di Torino...

Enzo Maresca, ex Juventus, Piacenza, Fiorentina, Siviglia e tanti altri club, è ricordato soprattutto per una sfacciata esultanza in bianconero durante il derby di Torino dove mimò con le dita le corna del Toro, schernendo i tifosi granata. È infatti un carattere unico, esuberante e audace, caratteristiche che, tradotte nel suo approccio tattico, lo hanno portato a essere considerato l'ultimo discepolo della scuola Guardiola, avendo fatto parte del suo staff tecnico al City. Fatto sta che Maresca si aggiunge alla lunghissima lista di allenatori italiani passati dal Chelsea: a questo punto è giusto pensare che il club sia un po' affascinato dagli allenatori nati e cresciuti in Italia, memore dell'impatto che hanno avuto, a vari livelli, nel sud-ovest di Londra.

Dal 1998 al 2024 ci sono stati sette allenatori italiani al Chelsea: Vialli, Ranieri, Ancelotti, Di Matteo, Conte, Sarri e Maresca. Si dice che un buon inizio sia metà dell'opera, e così è stato in questa relazione sentimentale iniziata 26 anni fa. Gianluca Vialli ha iniziato questa avventura da giocatore-allenatore, un ruolo tanto raro quanto affascinante nel calcio (tra i giocatori più famosi che hanno ricoperto questo ruolo ci sono Ryan Giggs, Wayne Rooney e Vincent Kompany). Quando subentrò alla guida della squadra, dopo il fallimento dell'olandese Ruud Gullit, il Chelsea era in lizza per la Coppa di Lega e la Coppa delle Coppe: entrambe sarebbero entrate nella sala dei trofei dello Stamford Bridge entro la fine della stagione.