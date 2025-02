Lucas Perez come Bergkamp: non prende l’aereo e percorre 1.700 km per firmare con il PSV

Perez, svincolatosi dal Deportivo La Coruña a gennaio, ha accettato la sfida del PSV per portare esperienza all’attacco olandese. La decisione di viaggiare via terra non è una novità per lui: già in passato ha preferito auto, treni o persino traghetti pur di evitare di volare. Durante la sua esperienza al Cadice, ha raggiunto le Canarie e le Baleari in nave, mentre nei trasferimenti interni ha sempre optato per soluzioni su quattro ruote. Il PSV, che lo ha annunciato ufficialmente con entusiasmo, gli ha assegnato la maglia numero 27. "Sono felice di essere qui, ho grandi ambizioni e voglio dare il massimo per la squadra", ha dichiarato Perez ai microfoni del club. "L’accoglienza è stata fantastica e non vedo l’ora di segnare e aiutare il PSV a raggiungere i suoi obiettivi".