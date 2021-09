Lucescu riapre il derby ucraino: “De Zerbi voleva provocare, ci vuole più fair play”

Sconfitto dallo Shakhtar, Lucescu puntualizza...

In Ucraina c'è Shakhtar-Inter e Mircea Lucescu le ha allenate entrambe: “È una buona squadra che controlla il gioco. Giocare contro di loro è difficile. Fanno possesso palla. E poi sono fortissimi sulle fasce laterali”.

Ma lo stesso tecnico rumeno riapre la polemiche che lo ha opposto a De Zerbi, che ha dichiarato di non accettare lezioni morali da lui, prima e dopo la finale di Supercoppa Ucraina vinta proprio dallo Shakhtar contro la Dinamo Kiev di Lucescu: “Non so perché abbia fatto queste dichiarazioni. Voleva provocare prima delle partita….ci ha accusato che facciamo pressione sugli arbitri. Gli ho detto che deve esserci fair play. Il derby ucraino? Loro hanno speso cinquanta milioni. Io gioco con una squadra giovane. Non si possono fare paragoni. Noi cerchiamo di compensare con una buona organizzazione di gioco”.