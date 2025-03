Italia, Spalletti: “A Dortmund con l’atteggiamento giusto, farò più o meno quattro cambi”

Il ct della Nazionale Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali della FIGC prima della sfida con la Germania.

Luca Paesano Redattore 22 marzo 2025 (modifica il 22 marzo 2025 | 20:04)

Poche parole per Luciano Spalletti alla vigilia della delicata e decisiva sfida di ritorno, in programma domani sera alle ore 20:45, in casa della Germania. La cornice sarà quella del Signal Iduna Park di Dortmund, o chiamatelo anche Westfalenstadion, laddove circa vent'anni fa un'impresa agli Azzurri già riuscì proprio contro la Germania.

Il ricordo va inevitabilmente ai Mondiali del 2006, alla nottata al seguito della nazionale di Marcello Lippi, al tempo che scorre, ai supplementari, all'ansia. Poi Fabio Grosso. E poi un altro Fabio. "Cannavaro, ancora Cannavaro", e di lì la cronaca a memoria della ripartenza magistrale che manda l'Italia in finale a Berlino con il gol di Alex Del Piero. Questo è il passato però, e domani c'è una storia nuova da scrivere. Ci proverà come potrà la Nazionale di Spalletti, che ha annunciato qualche novità nelle parole rilasciate al canale ufficiale Vivo Azzurro.

Germania-Italia, le parole del ct Luciano Spalletti — Per conquistare la qualificazione sarà chiamata a vincere con più di un gol di scarto, riscattando la sconfitta in rimonta subita giovedì al ‘Meazza’ dopo il sigillo in avvio di Tonali e le reti firmate nella ripresa da Kleindienst e Goretzka. “Abbiamo vivo quello che è il ricordo delle grandi imprese dei nostri ‘compagni di squadra’ – le parole di Luciano Spalletti a Vivo Azzurro TV ricordando la Nazionale del 2006 – che rimangono compagni di squadra perché vogliamo portarli dietro di noi dentro le partite che giochiamo. La vita senza memoria non sarebbe niente”.

A Milano la Nazionale ha disputato una buona gara, dimostrando di poter far male alla Germania e di avere i mezzi per contrastare il palleggio dei tedeschi: “Ci sono delle sconfitte che vanno fatte sembrare cose che non sono mai avvenute – sottolinea il Ct - e questa è un po’ una di quelle. Perché abbiamo accettato di fare la partita a tutto campo uomo contro uomo contro calciatori di livello fisico imponente, lo abbiamo fatto bene giocando dal basso e creando situazioni per fare gol. In alcuni momenti abbiamo sofferto, però non abbiamo concesso quasi niente eccetto un paio di disattenzioni. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare e abbiamo avuto le situazioni per vincere la partita”.

Settantadue ore dopo il match di San Siro, a Dortmund il Ct dovrà necessariamente sostituire alcuni degli attori (“più o meno quattro cambi”), ma preannuncia che il copione da recitare sarà lo stesso del film visto al ‘Meazza’: “Di partenza si va a tentare di riproporre le stesse cose, sono convinto che se riusciremo ad avere lo stesso comportamento di giovedì il risultato sarà diverso. Poi abbiamo la possibilità di avere un po' di fantasia in diversi calciatori, che ci possono dare una mano nelle cose individuali”.

Germania-Italia, Spalletti annuncia quattro novità di formazione — Quali potrebbero essere i cambi di formazione annunciati da Spalletti? Uno sarà sicuramente quello obbligato in difesa dopo l'infortunio al ginocchio di Riccardo Calafiori. Al suo posto, al centro della difesa azzurra ci sarà spazio dunque per Alessandro Buongiorno. Un altro cambio sarà a centrocampo, con Samuele Ricci che rileverà Niccolò Rovella, titolare nella sfida di andata a San Siro. L'altra novità potrebbe essere poi sulla fascia destra, considerato che per stessa ammissione del commissario tecnico Matteo Politano ha finito con le batterie scariche la partita di giovedì sera. E potrebbe toccare allora a Raoul Bellanova a tutta fascia. Il quarto potrebbe essere Giacomo Raspadori, con Frattesi o Zaccagni che potrebbero giocare a ridosso di Moise Kean.