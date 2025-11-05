Nella vittoria di Parigi del Bayern Monaco il protagonista è stato senza dubbio il colombiano: autore di una doppietta e di un'espulsione dopo il brutto fallo al terzino marocchino

Giammarco Probo 5 novembre - 16:41

Ieri sera si è giocata una partita spettacolare tra due delle squadre ad oggi più forti al mondo, stiamo parlando di Psg e Bayern Monaco. A prendersi la scena è stato però l'ex LiverpoolLuis Diaz firmando una doppietta nella vittoria per 2-1 contro il Psg in Champions League. Dopo un inizio stratosferico del colombiano, però, la serata si è trasformata in un incubo poco prima dell'intervallo a causa di un bruttissimo intervento su Achraf Hakimi, costretto ad uscire in lacrime e costando il rosso all'ex Liverpool.

Le parole di Luis Diaz dopo il brutto infortunio procurato ad Hakimi — Dopo la vittoria esterna del Bayern Monaco, Luis Diaz è stato bersagliato di moltissime critiche e insulti sui canali social. L'ex Liverpool è rimasto in silenzio dopo la partita per il fatto accaduto, però nella giornata di oggi ha deciso di rompere il silenzio su Instagram.

"È stata una notte piena di emozioni. Il calcio ci ricorda sempre che in 90 minuti può succedere di tutto, il meglio e il peggio. Sono triste di non aver potuto finire la partita con i miei compagni, ma orgoglioso del loro incredibile impegno. Auguro ad Hakimi un pronto ritorno in campo", ha scritto il colombiano.

Parole molto importanti nei confronti del marocchino, il quale attende nella giornata di oggi gli esami medici dopo il brutto infortunio di ieri sera. In Francia e in Marocco aumenta la tensione e la preoccupazione per una delle stelle della Nazionale dei Leoni dell'Atlante, vista la probabile grave condizione della sua caviglia a poche settimane anche dalla Coppa D'Africa.