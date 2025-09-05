Uno sfortunato incidente ha interrotto la pausa del tecnico asturiano.

Lorenzo Maria Napolitano 5 settembre 2025 (modifica il 5 settembre 2025 | 23:40)

Dopo un inizio stagione scoppiettante con il Paris Saint-Germain, Luis Enrique sarà costretto a fermarsi per qualche giorno a causa di un incidente in bicicletta. L'allenatore del club parigino, infatti, è stato ricoverato in ospedale a causa di una frattura alla clavicola, e sarà sottoposto ad un intervento chirurgico.

Incidente in bicicletta per Enrique: la ricostruzione — L'ex allenatore del Barcellona si trovava in Spagna, dove stava trascorrendo qualche giorno approfittando della sosta per le nazionali. Enrique è stato soccorso dai servizi di emergenza a seguito della caduta, come ha riportato anche il Psg all'interno di un comunicato a ciò dedicato. I paramedici, sono intervenuti immediatamente per prestargli soccorso. Tra pochi giorni il Paris Saint-Germain scenderà di nuovo in campo in Ligue 1 contro il Lens e poi sfiderà l'Atalanta in Champions League, ma stando agli aggiornamenti forniti da diversi media francesi Enrique ritornerà in campo già dal prossimo appuntamento.

Visualizza questo post su Instagram

Il comunicato del Paris Saint-Germain — Di seguito, vi proponiamo il comunicato del Paris Saint-Germain in merito alla vicenda che ha coinvolto il tecnico asturiano: "In seguito a un incidente in bicicletta avvenuto venerdì, l’allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique è stato soccorso dai servizi di emergenza e sarà sottoposto a un intervento chirurgico per una frattura alla clavicola".