Luis Enrique: “Cresciuti in personalità e carattere, ma bisognava gestire meglio il vantaggio”

Le parole di Luis Enrique dopo la vittoria del Paris Saint Germain in casa del Lione, alla Groupama Arena.

Luca Paesano Redattore 24 febbraio 2025 (modifica il 24 febbraio 2025 | 00:39)

Altra grande vittoria del Paris Saint Germain, che prosegue la propria lunghissima striscia di imbattibilità e si impone anche nel big match contro il Lione. Al Groupama Stadium vince il PSG per 3-2 grazie alla rete di Dembele e alla doppietta di Hakimi. Inutili i gol di Cherki e Tolisso per i padroni di casa. I parigini volano così a +13 dal Marsiglia, approfittando del passo falso della formazione di Roberto De Zerbi contro l'Auxerre. Al termine della partita, Luis Enrique ha commentato l'ennesimo successo della sua squadra.

Lione-PSG, le parole di Luis Enrique — "Innanzitutto, abbiamo avuto un ottimo primo tempo contro una squadra che si è schierata in maniera molto difensiva, che cercava di non subire gol. Poi ci sono state due o tre occasioni nette per noi e nessuna per loro. Il secondo tempo è stato più intenso da parte nostra e abbiamo segnato due gol", ha commentato Luis Enrique a proposito della sfida di questa sera.

Al di là della vittoria, l'allenatore spagnolo non è comunque soddisfatto del modo in cui la sua squadra ha gestito il doppio vantaggio: "Ci sono stati due occasioni importanti per loro, perché abbiamo spinto quando eravamo in vantaggio. Ci siamo sbilanciati. Quando giochi troppo con il cuore, non devi smettere mai di giocare anche con la testa".

Il tecnico avrebbe apprezzato invece una gestione più equilibrata del risultato, magari consolidando il possesso e addormentando la partita, soprattutto nei minuti finali: "Avremmo dovuto fare più attenzione, smettere di accelerare così tanto. Il Lione ha rischiato tutto per non perdere. Verso la fine la partita si è complicata e gli ultimi cinque minuti sono stati piuttosto folli. Ci siamo difesi tanto, ci siamo schiacciato, abbiamo sofferto e concesso loro qualcosa, e questo non è il modo migliore per difendersi. Non mi è piaciuto".

Luis Enrique punta quindi a tenere alta la concentrazione. L'impressione che ha dato il PSG nel corso della partita è di essere nettamente superiore e di poter andare a far male senza neanche troppa difficoltà. Una volta rotti gli indugi con la rete di Hakimi al 53', il Lione ha iniziato infatti a concedere molti più spazi, anche per via dei cambi offensivi di Fonseca che ha provato a recuperarla. Proprio per questo la sofferenza nei minuti finali appare ancora più evitabile, al netto dei meriti che vanno poi dati al Lione per la reazione e per l'atteggiamento.

Un secondo tempo che per il PSG è arrivato dopo un primo tempo di dominio praticamente totale, senza creare grosse occasioni ma concedendo praticamente nulla al Lione: "Per fare la differenza nel secondo tempo, bisogna prima di tutto avere un ottimo primo tempo. Bisogna indebolire l'avversario, con e senza palla. Premendo molto forte. Ci stanchiamo molto anche se non facciamo gol nel primo tempo. Abbiamo concluso il primo tempo con quasi 2 gol attesi contro gli 0,08 del Lione".

Ad ogni modo, per il PSG è arrivata un'altra bella vittoria, che proietta la formazione a +13 dal Marsiglia che è al secondo posto: "Fin dal primo giorno abbiamo giocato tutto per l'attacco. Abbiamo questa intenzione di offrire titoli e vittorie ai tifosi, ma vogliamo farlo anche in un determinato modo. Non c'è alcun calcolo da nessuna parte. La squadra è cresciuta in termini di personalità e carattere".

La nota stonata della serata per il PSG però è sicuramente l'infortunio di Fabian Ruiz, entrato nella ripresa ed uscito zoppicando dopo uno scontro di gioco con Nicolas Tagliafico. Luis Enrique ha commentato parlando di un "duro colpo". La speranza del tecnico è che non si tratti di nulla di serio, anche perché in mezzo al campo è ancora indisponibile Warren Zaire Emery, sebbene sembra ormai prossimo al rientro in campo nelle prossime giornate.

Infine, Luis Enrique si è espresso anche sulla continua crescita di Khvicha Kvaratskhelia, autore di una grande prestazione anche questa sera che gli è valsa la palma di migliore in campo: "Stiamo lavorando con lui proprio come facciamo con gli altri giocatori, cerchiamo la migliore forma possibile per ogni giocatore. Sta ancora crescendo, è ancora nella fase di adattamento. Non è proprio al 100%. Stiamo cercando la soluzione di squadra per avere la massima competitività in tutte le partite".