le parole

Luis Enrique Psg Paris
Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lille, commentando il mercato e mostrando felicità per i suoi giocatori impegnati in finale di Coppa d'Africa
Giammarco Probo

Luis Enrique, tecnico spagnolo classe 1970, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della prossima partita del Paris Saint-Germain contro il Lille, affrontando anche i temi legati alle possibili strategie di mercato in entrata. L’allenatore, ex Barcellona, ha mantenuto il focus sul campo, sottolineando l’importanza della gara di domani e della preparazione della squadra.

UDINE, ITALIA - 13 AGOSTO: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, reagisce durante la partita della Supercoppa UEFA 2025 tra Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur allo Stadio Friuli il 13 agosto 2025 a Udine, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Le dichiarazioni di Luis Enrique in vista del match con Lille

Il mercato invernale è un tema caldo che non riguarda soltanto i club che devono accelerare per entrare in Champions League oppure per salvarsi, ma inerisce anche i club più attrezzati e prestigiosi, dato che il livello della concorrenza è sempre più alto. D'altronde il Paris Saint-Germain detiene il titolo di campione in carica, ma ci sono tante squadre pronte a detronizzare il club parigino. Non solo, Enrique oltre il mercato ha anche parlato di Mbaye e Hakimi, suoi giocatori che si scontreranno in finale in occasione della Coppa d'Africa, che si terrà tra Senegal e Marocco.

SULLE OCCASIONI DI MERCATO - "Siamo ovviamente pro a delle opportunità, ma non a causa dell’ultima sconfitta . Lo siamo sempre. Siamo pronti a cogliere una possibilità, ma senza alcuna fretta"

LE PAROLE SULLE FINALISTE DELLA COPPA D'AFRICA -"È bellissimo vederli in finale, ne sono davvero felice. Però pensi anche a farli rientrare presto, dopo tutti gli sforzi degli ultimi mesi". 

