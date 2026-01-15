Luis Enrique , tecnico spagnolo classe 1970, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della prossima partita del Paris Saint-Germain contro il Lille, affrontando anche i temi legati alle possibili strategie di mercato in entrata. L’allenatore, ex Barcellona, ha mantenuto il focus sul campo, sottolineando l’importanza della gara di domani e della preparazione della squadra.

Le dichiarazioni di Luis Enrique in vista del match con Lille

Il mercato invernale è un tema caldo che non riguarda soltanto i club che devono accelerare per entrare in Champions League oppure per salvarsi, ma inerisce anche i club più attrezzati e prestigiosi, dato che il livello della concorrenza è sempre più alto. D'altronde il Paris Saint-Germain detiene il titolo di campione in carica, ma ci sono tante squadre pronte a detronizzare il club parigino. Non solo, Enrique oltre il mercato ha anche parlato di Mbaye e Hakimi, suoi giocatori che si scontreranno in finale in occasione della Coppa d'Africa, che si terrà tra Senegal e Marocco.