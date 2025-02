Luis Enrique smonta il caso Kvaratskhelia: “Sono contento di lui”

Luis Enrique ha bisogno di Kvaratskhelia

Come in tutte le storie, ci si aspetta sempre un boom iniziale, ma non è il caso di Kvaratskhelia con il Psg. L'esterno ex Napoli ha bisogno di tempo per entrare nei meccanismi perfetti di Luis Enrique. Anche Dembele, che sta a Parigi da diversi anni, ci ha messo un po' per iniziare a dimostrare il suo potenziale. Se, nel Napoli, è riuscito in pochi attimi a far innamorare la città, sembra che adesso abbia bisogno di ritrovare quella fiducia, che sembra momentaneamente smarrita. Sicuramente, ciò che pesa, rispetto a Napoli, è il prezzo del cartellino. Starà al campo, decidere se l'investimento per il georgiano, è stata una scelta giusta o sbagliata.