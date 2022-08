Lukaku-De Ketelaere, il derby del Belgio prima di quello di Milano: al Torneo di Viareggio…

L'interista in campo all'età di 16 anni, il nuovo acquisto rossonero ha sfiorato la finale del Viareggio nel 2019

Il Lukaku dell'Anderlecht e il De Ketelaere del Bruges si sono incrociati proprio nel Torneo italiano per eccellenza dedicato alle giovani promesse.

Lo conferma proprio Viareggiocup.com: "Aveva iniziato Lukaku nel 2009 con la maglia dell’Anderlecht (quando aveva da poco compiuto 16 anni) nel 2-2 con il Genoa nella fase eliminatoria. La risposta di Charles De Ketelaere è arrivata dieci anni dopo con la maglia del Bruges: la squadra belga arrivò ad un passo dalla finale venendo eliminato dal Bologna ai calci di rigore in semifinale. Nel corso del torneo il giovane talento Bruges segnò due reti contro il Viareggio e la Ternana ed era in campo nell’ottavo di finale contro il Milan (vittoria ai rigori) e nei quarti di finale con l’Inter (successo per 3-0)".