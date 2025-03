Lutto nel calcio: a 19 anni muore il difensore Guo Jiaxuan

Si è spento il giovanissimo centrale del Beijing e promessa del calcio cinese. Anche il Bayern Monaco l'ha voluto ricordare

Michele Massa 20 marzo - 11:43

Nel giorno del suo 19esimo compleanno è morto il giovanissimo Guo Jiaxuan. Calciatore cinese in coma da oltre un mese per le conseguenze del gravissimo trauma cranico subito nel corso di una partita amichevole in Spagna contro l'RC Alcobendas.

Guo Jiaxuan dopo un mese di coma, la morte nel giorno del suo compleanno — Durante l'amichevole tra il suo Beijing Guoan e l'RC Alcobendas il giovane calciatore ha riportato un trauma cranico che dopo qualche giorno si è tramutata in morte cerebrale. Nonostante ciò, il giovane ragazzo era stato riportato in Cina nella speranza di una svolta in positivo con il prosieguo delle cure. Nella mattinata odierna però il difensore si è spento, proprio nel giorno del suo 19esimo compleanno.

Guo Jiaxuan era una delle promesse del calcio cinese, con la sua nazionale era uno dei pilastri dell'Under 17, mentre nell'estate scorsa ha fatto parte dell'FC Bayern World Squad, un progetto annuale gestito dal più grande e prestigioso club tedesco per scovare talenti globali.

Proprio la squadra bavarese ha voluto ricordare il calciatore, omaggiandolo con un post sui propri canali ufficiali: "Abbiamo perso un ragazzo che aveva una grande passione per il calcio. Che Jiaxuan riposi in pace! ".

La famiglia chiede giustizia, scomparse le immagini dello scontro — La famiglia del ragazzo tutt'oggi è alla disperata ricerca delle immagini dello scontro in cui è stato coinvolto Guo Jiaxuan. Per questo motivo i parenti hanno puntato il dito verso la Beijing Football Association per aver nascosto ogni video e ogni dettaglio della cura in Spagna del difensore, prima di essere poi riportato in Cina.