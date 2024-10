Lutto nel calcio, addio a Zé Carlos: l’ex terzino del Brasile aveva 56 anni

Il calcio brasiliano piange la scomparsa di Zé Carlos, ex terzino della nazionale verdeoro, morto a 56 anni per un arresto cardiaco. José Carlos de Almeida, noto come Zé Carlos, è deceduto nel sonno a Osasco, vicino a San Paolo.

Celebre per la sua partecipazione ai Mondiali del 1998 in Francia, fu convocato dal CT Mário Zagallo per sostituire Cafu e giocò una partita chiave in semifinale contro l’Olanda. Quella rimase la sua unica apparizione internazionale, ma sigillò il suo nome nella storia del calcio brasiliano. Dopo un avvio modesto al Matonense, Zé Carlos si affermò nel São Paulo, continuando poi la sua carriera in altri club fino al ritiro nel 2005.