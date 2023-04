M1 derby, nel match programme del Luton i rivali del Watford diventano “shit”…

Il boss del Luton Town, Stephen Browne, è stato osannato sui social dai propri tifosi. Il motivo? No, stavolta non entriamo in questioni di campo, anche se il Luton di Rob Edwards sta regalando parecchie soddisfazioni al proprio pubblico. Gli Hatters, infatti, sono reduci da ben 9 risultati utili consecutivi in Championship (6 vittorie e 3 pareggi) e si trovano al terzo posto in classifica, a +3 sul Middlesbrough e a -5 dallo Sheffield United (Blades con una gara in meno). Insomma, piena zona playoff e il sogno di una promozione in Premier League che si alimenta giornata dopo giornata.