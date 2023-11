Madrid, derby di mercato Atletico-Real per il nuovo gioiello del calcio irlandese

In Irlanda assicurano che il giovane calciatore è seguito da diverse squadre importanti d'Europa.

Simone Balocco

L'Atletico Madrid è sempre alla ricerca di potenziali stelle per il futuro. Resta da vedere se in questo caso sarà così, perché parliamo di un calcio che storicamente non ha prodotto tanti nomi di rilievo, anche se oggi capita che emergano talenti da qualsiasi parte del mondo.

Manca poco...

In questo caso parliamo del giovane Naj Razi, grande promessa del calcio irlandese, che a soli 17 anni è nell'orbita di diversi club importanti. Lo riferisce il quotidiano Irish Independent, secondo il quale il giovane giocatore sta per lasciare l'Irlanda, suo Paese d'origine, per giocare in una grande squadra di calcio europea.

I dirigenti e gli osservatori dei quattro club avrebbero già osservato il trequartista degli Shamrock Rovers in una partita contro il Drogheda, vinta dal club 5-0, domenica scorsa. Nella partita il giovane Naj ha giocato 45 minuti. Vale anche la pena ricordare che Naj Razi ha già indossato la maglia della Nazionale Under 17 irlandese in 14 occasioni, segnando quattro gol.

Secondo queste informazioni, i maggiori interessati al giocatore sarebbero Manchester City, Chelsea, Arsenal, Real Madrid e Atlético Madrid, con un piccolo vantaggio per i club spagnoli.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.